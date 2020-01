Alpha Condé à Kindia : « Quand j’ai été élu en 2010… »

KINDIA-Hôte des populations de Kindia, le président de la République, a une nouvelle fois vanté son bilan après 10 ans de gouvernance à la tête de la Guinée. Accueilli par une foule immense, Alpha Condé accompagné par le premier ministre et certains membres du gouvernement, est revenu sur les axes phares de son bilan. Voici un exrait de son discours qui sent un parfum de campagne.

« En 2010 quand j’ai été élu, j’ai dit que j’ai hérité d’un pays et non d’un Etat. On avait une économie moribonde endettée, une armée désorganisée, les infrastructures déliquescentes. J’ai commencé par rebâtir l’Etat en réorganisant l’armée, en stabilisant les indicateurs macroéconomiques, en désenclavant le pays, en renouant les liens avec les bailleurs de fonds, en mettant les infrastructures énergétiques de base (…).

En dépit de la crise sanitaire de l’épidémie Ebola qui a considérablement freiné notre élan de développement et affaibli le fondement économique, il est indéniable que la Guinée s’est progressivement enrichie. Le produit intérieur brut a doublé depuis mon accession au pouvoir, le secteur énergétique est relancé, l’agriculture guinéenne bénéfice d’un soutien de la part du gouvernement et son attractivité est renforcée au plan national et international. Nous avons lancé l’industrialisation, mais il faut partager la prospérité. J’ai toujours dit aux guinéens que mon mandat était au service des pauvres. Malgré la croissance économique forte enregistrée, la pauvreté est encore importante en Guinée. Je ne peux pas accepter cela. J’ai instruit à mon gouvernement de mettre l’inclusion afin de partager la prospérité pour éradiquer la pauvreté. Les outils sont mis en place pour cela. C’est à ce titre que l’ANAFIC a été créée. C’est également dans cette perspective que l’agence nationale d’inclusion économique et sociale a été créée, il y a de cela moins d’un an.

Le programme s’adresse d’abord à neuf préfectures du pays et quelques quartiers pauvres de Conakry. Environ 400.000 personnes seront touchées cette année et plus de 2 .000 .000 l’année prochaine. A l’horizon 2025, ils seront plus de 6 .000.000 guinéens qui seront inclus dans la politique de partage de la prospérité afin que chaque guinéen sans considération géographique et ethnique éprouve le sentiment d’appartenance à la communauté nationale. Aucun guinéen ne devra mourir de faim, de maladie ou de manque d’éducation. Car l’Etat sera là pour les accompagner et les soutenir. C’est cela l’ANIES, une institution qui est dévolue pour défendre les causes, les intérêts et le droit des guinéens, particulièrement les plus démunis.

Le premier ministre s’est rendu dans les préfectures de Tougué, Mamou, Kérouané, Kouroussa, Dabola et Forécariah, il vient aujourd’hui à Kindia pour lancer la phase finale des activités de l’ANIES. Mais les bénéficiaires doivent respecter obligatoirement certains principes : envoyer les enfants à l’école, ne pas marier les filles avant 18 ans, mettre fin à l’excision... L’Etat vous aide à vivre dignement pour que la famille de la Guinée de demain soit protégée pour garantir l’éducation et l’avenir de la Guinée », a lancé le Chef de l’Etat.

Il faut rappeler que le président Alpha Condé a inauguré les ponts reliant la Préfecture de Télémélé à celle de Kindia. Après Bangouya, le numéro un Guinéen s’est rendu dans le district de koliagbé où il a procédé à l’inauguration d’une usine de transformation de fruits tropicaux.

Depuis Kindia, Cherif Kéita

Pour Africaguinee.com