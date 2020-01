Référendum constitutionnel: les adversaires d’Alpha Condé durcissent le ton…

CONAKRY-La répression sanglante des manifestations et les arrestations ne semblent pas entamer la détermination des opposants au projet de nouvelle constitution. Alors qu’un décret du Président Alpha Condé fixant la date du référendum est attendu, le FNDC a annoncé ce vendredi 24 janvier de nouvelles actions de protestation.

Appelant la communauté internationale à intervenir urgemment avant qu’il ne soit trop tard, les opposant invitent le peuple de Guinée à des manifestations les mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020. C’était lors d’une conférence de presse que vous pourriez suivre dans son intégralité sur cette vidéo.

Voici la déclaration.

L’obstination du Président Alpha Condé à soumettre au référendum un projet de nouvelle Constitution à l’effet de s’octroyer un troisième mandat illégal est en passe d’entraîner la Guinée dans un chaos aux conséquences irréversibles.

Farouchement engagé à défendre les principes démocratiques dont la limitation du nombre de mandat consacré par la constitution en vigueur, le peuple de Guinée s’est opposé aux velléités de présidence à vie du Président Alpha CONDE avec une détermination sans faille.

En effet, ni la répression sanglante des forces de défense et de sécurité, ni la stratégie d’ethnicisation de la lutte contre le troisième mandat employée par le Pouvoir n’ont réussi à détourner les guinéens de leur quête : l’alternance démocratique dans le respect des Lois.

L’entreprise de confiscation du pouvoir en cours remettrait ainsi en cause tous les immenses sacrifices consentis par le Peuple en 2009 et l'armée en 2010, ainsi que les efforts fournis par la communauté internationale pour sortir le pays de la crise consécutive au coup d’État militaire

Il ne faut plus prendre des gants avec un Président dont le cynisme et le mépris vis-à-vis du respect du droit à la vie de ses concitoyens transparaissent clairement de ses propos : « Dans les autres pays où il y a eu de nouvelles Constitutions, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des morts, mais ils l’ont fait ».

Il ne faut plus prendre des gants avec un Président-Chef des armées dont les forces de défense et de sécurité tirent à bout portant sur des citoyens désarmés, y compris des enfants, tirent sur les corbillards et les ambulances, gazent des cimetières, sortent sans justification des corps de la morgue pour les abandonner à leur état de putréfaction…

Il ne faut plus de prendre des gants avec un Président qui après avoir juré de respecter et de faire respecter la Constitution à deux reprises, viole son serment en se rendant coupable de parjure et de haute trahison vis-à-vis de son peuple pire, en appelle à l’affrontement au siège de son Parti.

Le temps n’est plus aux discours mais à la prise d’actions concrètes pour éviter à 12 millions de guinéens d’être pris en otage par un clan mafieux mû par des intérêts foncièrement égoïstes.

Le FNDC reste déterminé à défendre la démocratie et l’État de droit par toutes les voies autorisées par la Constitution et les autres lois de la République aussi longtemps que le pouvoir s’arc-boutera à son projet funeste de troisième mandat, quelques soit les sacrifices à consentir.

Face aux risques d’embrasement qui guettent la Guinée et la sous-région, le FNDC invite particulièrement la Communauté internationale, la CEDEAO, l’Union africaine, l’Union européenne, les Nations Unies, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée à prendre les mesures urgentes qui s’imposent avant qu’il ne soit trop tard.

Cependant, il revient avant tout au peuple de Guinée de continuer à assumer sa responsabilité en répondant massivement à l’appel de résistance du FNDC les mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020. Que tous les citoyens majeurs opposés au 3ème mandat manifestent dans leur quartier, district, sous-préfecture et dans l’ensemble des villes du pays.

Le chaos en République de Guinée est encore évitable en avortant le coup d’État constitutionnel. Mobilisons-nous!

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons.

Conakry, le 24 janvier 2020