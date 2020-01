Culture: Sortie de ‘’Faabelan Chapitre I’’, premier album de ''Jupiter Davibe'' !

CONAKRY-En prélude à la sortie du premier Album ‘’Faabelan Chapitre I’’, de l'artiste international guinéen ''Jupiter Davibe'', la structure Davibe Music a organisé ce jeudi 23 janvier 2020, une conférence de presse pour annoncer aux mélomanes les couleurs du premier concert géant de l’année et de la sortie de cet opus.

''Jupiter Davibe'', Ibrahim Bah à l’état civil auteur du single ‘’African By Night’’ au micro d’Africaguinee, parle de son projet et du titre ‘’Faabelan’’ qui sonne comme un appel à la rescousse.

‘’ Cela veut dire beaucoup de chose, mais pour moi c’est simple je vais aller en profondeur donc c’est pour vous dire qu’étant donné que c’est ma première fois, j’ai besoin d’être soutenu et aider par tous, on en a tous besoin d’une manière ou d’une autre de quelqu’un donc une façon pour moi de solliciter et conquérir le cœur du public guinéen. Et dorénavant, tous mes albums s’appelleront ‘’Faabelan’’, a expliqué l’artiste.

Dans son intervention, Mohamed Danso, chargé de communication de la structure Davibe Music et de l’artiste ''Jupiter Davibe'', a indiqué que ce premier concert dédicace vient apporter un plus dans la musique urbaine guinéenne.

‘’ Ce jeune guinéen qui évolue à l’étranger est venu apporter sa touche particulière à la musique guinéenne. Nous avons mis notre structure en place pour l’accompagner dans ce projet. Le fait pour lui de revenir au pays de ses parents est un atout pour les artistes du pays qui ont d’ailleurs collaboré avec lui. Nous invitons tout le monde à venir assister à ce concert dédicace sur l’esplanade du palais le samedi 25 janvier. Nous ramenons d’ailleurs pas mal de noms dont deux stars de la ‘’Sexion d’Assaut’’, de grosses pointures de la musique ivoirienne et du Benin’’, a expliqué Mohamed Danso, chargé de communication de la structure Davibe Music et de l’artiste ''Jupiter Davibe''.

Produit entre la Guinée, la Côte d'Ivoire, la France et les États-Unis, cet album de dix-neuf (19) titres avec cinq (5) collaborations avec des artistes français, ivoiriens et béninois, est cosmopolite. Il traite de plusieurs sujets.

