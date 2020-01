Chargement du premier train à Parawi : preuve éloquente de la réussite du projet de développement minier de la CBG

Kamsar – le 24 janvier 2020, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un des leaders mondiaux de la production et de l’exportation de la bauxite métallurgique a annoncé le chargement de son premier train de Bauxite à partir de sa nouvelle aire de stockage de Parawi, dans la sous-préfecture de Sangarédi, au Nord-est de Boké.

Cet évènement illustre l’aboutissement du Projet Parawi, un des 3 projets majeurs de transformation et de développement de la CBG. Ce projet consiste à l’ouverture de nouveaux plateaux bauxitiques, avec un produit de qualité supérieure. Il garantira de façon soutenable la fiabilité de la production de la CBG dans les prochaines années. L’envergure du projet comprend des infrastructures (y compris communautaires) qui transformeront la région, notamment :

La construction d’un pont au-dessus de la route nationale pour les équipements miniers (passage en dessus)

La construction d’un chemin de fer de 11 km

La construction d’un Tunnel pour la voie ferrée (passage en dessous)

La construction de 15 km de route d’accès au site de Hamdallaye et aux plateaux de Kobi et Thiapikoure

La construction d’une aire de stockage

La construction de 12 km de nouvelle route pour la communauté de Bouléré

Le Directeur de la Mine de CBG, M. Sekou Berete, s’en est réjoui : « Je suis très heureux d’assister au départ du premier train chargé à Parawi. Ceci est une illustration parfaite de nos capacités de mener une transition réussie de la phase projet aux opérations, de façon sécuritaire. J’en suis très fier, et je félicite toute l’équipe et remercie la Direction Générale pour le soutient. »

Le Directeur Général de la CBG, M. Souleymane Traoré, a indiqué que : « le chargement du premier train à Parawi est un autre grand aboutissement pour la CBG. Nous en sommes heureux et très fiers, car c’est d’abord une indication claire de la réussite du projet. Ce projet de 50 millions de dollars américains a été exécuté conformément à nos standards Santé-Sécurité, dans les délais, selon le budget, et surtout aussi dans le respect de nos normes environnementales et sociales qui font partie des plus élevées au monde. Ceci démontre surtout le niveau de maitrise technique de la CBG et sa longue et riche tradition d’excellence dans les opérations minières. »

M. Traoré a ajouté que « La qualité supérieure de la bauxite que nous produirons sur ces sites dans le futur nous permettra de garder un avantage compétitif indéniable en terme de préférence client. Je félicite l’ensemble du personnel de la CBG, et aussi nos partenaires qui nous ont fait confiance. »

La CBG a mobilisé et investi plus 800 millions de dollars américains pour réaliser son plan de développement stratégique qui verra sa production augmenter de 13.5 millions de tonnes à 19 millions de tonnes, par an.

A PROPOS DE LA CBG.

La Compagnie des Bauxites de Guinée « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 14 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues à environ 50% par l’Etat guinéen, et le reste par des partenaires internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI). Depuis le démarrage de ses opérations au début des années 70s, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains à l’économie guinéenne. Elle a lancé récemment un projet d’extension de ses opérations dont le coût d’investissement s’élève à plus 750 millions de dollars américains. Ceci pourra augmenter ses capacités d’exportation jusqu’à environ 20 million de tonnes par an, confortant ainsi sa place parmi les leaders au monde.