La Corée du Sud a fait un don de 300 000 USD pour soutenir l’accès au marché des petit (e)s exploitant (e)s

CONAKRY – Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a reçu une contribution de 300 000 USD de l’Ambassade de Corée du Sud pour soutenir l’accès des petit(e)s exploitant(e)s aux marchés et améliorer leurs revenus. Cette contribution appuie la composante de soutien aux petits exploitants agricoles du PAM en Guinée.

« Ce don sud-coréen permettra la réhabilitation et le renforcement des activités agricoles des femmes pour contribuer à leur résilience et autonomisation » Ibrahima Diop, Représentant du PAM en Guinée.

Cette donation permettra d’outiller 27 groupements agricoles en compétences et connaissances nécessaires à l’amélioration de la production agricole et à l’accessibilité du marché pour la vente des récoltes excédentaires. Les programmes soutenus comprennent la création d’Actifs productifs (FFA) pour la réalisation d’actifs communautaires (équipements, infrastructures agricoles, etc.) par les membres de la communauté et le soutien aux petits exploitants agricoles (SAMS) de la production à la vente des denrées alimentaires.

La contribution de l’Ambassade sud-coréenne permettra d’assister 5520 bénéficiaires directs dont 2760 femmes. L’appui aux groupements agricoles et en particulier les femmes, permet de stabiliser le marché local, de renforcer le tissu économique et social, d’autonomiser les femmes et de créer un filet social durable pour la résilience des communautés. Cette composante cible les Organisations Paysannes dans lesquelles les femmes constituent la majorité des membres et occupent au moins 50 pour cent des postes de Direction.

En Guinée, l’accès à la nourriture reste un défi pour 21,8 pour cent de la population, soit 2,5 millions de personnes, parmi lesquelles, environ 300 000 sont en situation d’insécurité alimentaire sévère. L’insécurité alimentaire est fortement corrélée à la pauvreté, à la production alimentaire non durable, aux dérèglements climatiques récurrents, aux prix élevés des produits alimentaires et à la faible résilience des ménages et des communautés.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ce sont des vies sauvées dans l'urgence et des vies transformées par le développement durable. Au Programme alimentaire mondial, nous intervenons dans plus de 80 pays pour nourrir les millions d'hommes et de femmes touché(e)s par les conflits et les catastrophes, et pour jeter les bases d'un avenir meilleur.

