Avis d’appel d’offres de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications

L’autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) a inscrit dans son plan d’actions l’acquisition de nouveaux matériels et logiciels informatiques pour son Data Center. Elle sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les matériels et logiciels informatiques souhaités dans un délai de quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date de signature des deux parties du contrat de prestation.

Le présent appel d’offres sera adjugé en lot unique.

Les offres doivent être déposées au secrétariat central à l’adresse suivante :

CENTRE DIRECTIONNEL de KOLOMA

IMMEUBLE ARPT 9ème étage

COMMUNE de RATOMA

BP : 1500-CONAKRY

Le dossier d’appel d’offres sera publié sur le site-web de l’ARPT : www.arpt.gov.gn