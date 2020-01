Grève annoncée de l’USTG : Abdoulaye Sow et ses camarades vont-ils reculer?

CONAKRY- L’union syndicale des travailleurs de Guinée ira-t-elle en grève ? Les responsables de cette centrale syndicale se réunissent ce mercredi 22 janvier 2020 pour prendre une décision.

« Nous allons nous retrouver aujourd’hui. Pour le moment nous restons en veilleuse (...), les banques et les compagnies de téléphonie vont rester quand même fonctionnelles. Nous restons accrochés au délibéré du juge du tribunal de Mafanco », a déclaré Abdoulaye Sow.

L’USTG avait annoncé le déclenchement d’une grève à compter de ce mercredi 22 janvier 2020 pour soutenir le Slecg. Mais celle-ci a été mise en suspend en attendant le verdict du procès des syndicalistes attendu ce jeudi.

« On attend le verdict demain mais dans tous les cas, que nos camarades soient libérés ou pas, nous avons nos objectifs : c'est l'amélioration de nos conditions de vie des travailleurs. Donc même s'ils sont libérés demain la grève va continuer jusqu'à l'aboutissement total de nos revendications. Par contre s'ils sont condamnés, on va radicaliser de plus notre position », a averti pour sa part Aboubacar Soumah qui lance un appel aux enseignants.

« J'invite les enseignants à resserrer les rangs, de ne pas se laisser diviser par la mouvance et le RPG qui sont en train de menacer à tous les niveaux par des propos politiques et par la violence. A nos camarades qui sont détenus, qu'ils sachent qu'ils sont des héros de ce combat. Qu'ils sachent que tous les enseignants de Guinée sont avec eux et qu’ils compatissent de tout ce qu'ils sont en train de subir comme souffrance », a lancé le leader du SLECG.

A suivre…

