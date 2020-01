Damaro accuse :"l’UFDG veut qu’il y ait des problèmes entre les communautés…"

CONAKRY-Alors que le pire a été évité de justesse à la Casse de Madina où environs dix véhicules ont été calcinés la nuit dernière, l’honorable Amadou Damaro Camara vient d’indexer un responsable.

Appelant au calme, ce responsable influent du parti au pouvoir accuse l’UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo, d’être derrière ces violences. Il invite les partisans du RPG arc-en-ciel de ne pas répondre.

« Les jours d’avant ce qui s’est passé à la casse de Madina, on a constaté qu’il y a eu non seulement des véhicules calcinés, mais aussi comme pour saper le moral des uns et des autres, on a vu des carcasses de véhicules abandonnés. C’est un peu la même opération qu’ils ont continué en mettant le feu sur des véhicules dans une zone réputée sur l’autoroute comme bastion du pouvoir. C’est exactement ce que l’Ufdg est entrain de rechercher : qu’il y ait des problèmes entre les communautés. Mais l’appel que nous avons lancé, c’est de ne jamais répondre par la même violence. Nous invitons les uns et les autres à défendre leurs biens, mais de ne pas détruire les biens de qui que ce soit, même de ceux qui brûlent les leurs.

Il ne faut pas tomber dans le piège de l’UFDG que j’accuse. La stratégie, c’est de publier avant ce qu’ils vont faire et ça se passe quand même. Non seulement les responsables n’empêchent, mais ils ne condamnent pas. Mais ils prendront toutes les responsabilités qui pourraient en découler. Parce qu’il y a une limite à tout. A la limite, il peut y avoir des réactions, mais nous faisons tout pour ne pas que cette situation qui peut tourner très rapidement en affrontement intercommunautaire que l’UFDG cherche pour se victimiser après, arrive. Nous n’allons pas dans ce piège. Pour nous c’est toute la Guinée qui est concernée », a déclaré Amadou Damaro Camara, interrogé par Africaguinee.com.

Une enquête est ouverte par les autorités compétentes après ces évènements alors que le pays vit sous une forte tension depuis quelques semaines.

A suivre…

Africaguinee.com