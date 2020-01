Dalaba : La ville barricadée, la gendarmerie au contrôle des manifestants…

DALABA-La tension ne faiblit pas dans la ville de Dalaba ! Les violences qui ont commencé hier dans cette ville jadis calme, ont atteint un pic ce mercredi 22 janvier 2020 avec le saccage suivi du pillage des locaux de la gendarmerie.

Après l’attaque qui a ciblé hier mardi le commissariat de police et la prison civile, les forces de l’ordre aurait fait une expédition punitive dans certains quartiers de la ville. Certains agents sont accusés de vol et de pillages.

« Nous sommes dépassés par ce qui se passe à Dalaba. Les gendarmes ont abandonné les locaux de la gendarmerie et ont pris la fuite. Des jeunes incontrôlés sont venus prendre tout ce qu'ils ont laissé derrière. Les agents de sécurité aussi de leur côté se sont livrés à des actes de vandalisme et pillages de boutiques et de kiosques dans la ville. C'est difficile. Des renforts sont venus de Labé, mais actuellement ça tire partout », a expliqué une autorité locale qui a gardé l'anonymat.

Thierno Barry, marchand indique avoir tout perdu. « Si ceux qui doivent sécuriser se livrent à des pillages, ça veut dire que notre pays est arrivé à un niveau grave. Toute la nuit ils n'ont fait qu'éventrer des boutiques et magasins pour prendre le contenu. Nous sommes nombreux à être victimes », a témoigné ce marchand.

Une femme tenancière d'un conteneur d'articles divers dit également avoir tout perdu dans la soirée d’hier. « Je pense que si les places sont fermées ça veut dire que les gens ont peur d’ouvrir. Maintenant si les agents qui patrouillent volent, on ne peut rien dire. J’avais des boîtes de conserve, quelques sacs de vivres, tout à été volé. Ce sont des choses qui ne m'appartiennent pas. Dans notre couloir, il n’y a pas un kiosque qui n'a pas reçu la visite de ces gens », raconte cette femme.

Ces actes de vandalisme ont irrité les jeunes. Au niveau de la sortie et de la rentrée de Dalaba, des barricades sont partout. Des manifestants affrontent les forces de l'ordre dans les quartiers.

A suivre…

Alpha Ousmane Bah

Pour Afriicaguinee.com