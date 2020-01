Conakry :L’appel de Chérif Abdallah après les évènements à la casse…

CONAKRY-Le président du Groupe Organisé des Hommes d’Affaires guinéens (GOHA), vient de s’exprimer sur l’incendie des véhicules survenu au niveau de la casse de Madina la nuit dernière.

Mohamed Chérif Abdallah qui a joint au téléphone un reporter d'africaguinee.com, a rappelé que des cas similaires avaient été observés en Guinée à la veille des législatives de 2013 et de la présidentielle de 2015.

‘’Ce qui se passe à la casse de madina est explicable, puisque la même scène s’est passée en 2012, 2013 et 2015. Ce sont des manigances que l’Etat et son chef sont en train de faire. C’est le président Alpha Condé qui est derrière cette affaire. Mais il répondra de ces actes un jour’’, a accusé le président du GOHA, avant de lancer un appel aux commerçants et aux forces de l’ordre.

‘’ Ce que je dirais à l’ensemble des commerçants et en particulier à mes parents malinkés, ceci n’a rien à avoir avec une hostilité de l’ethnie peulhe contre celle malinké. C’est Alpha Condé qui est derrière ça pour diviser les guinéens. Tout ce qui adviendra à un opérateur économique, je demande aussi aux forces de l’ordre de rester républicains dans la protection des opérateurs économiques et leurs biens. Je demande à mes collègues commerçants d’aller veiller sur leurs biens dans les marchés au plus grand maximum’’ a lancé Chérif Abdallah.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13