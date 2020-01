Résistance active: le bilan du FNDC qui appelle à la poursuite des manifestations

CONAKRY-Le front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a dressé ce soir le bilan de sa manifestation de ce mardi 21 janvier. Appelant à la poursuite de la protestation demain mercredi, le FNDC a déporé une dizaine de blessés dont par balle et une vingtaine d'arrestation. Communiqué.

Pour la deuxième semaine consécutive, le FNDC a lancé un appel à la résistance citoyenne active sur l’ensemble du pays pour protester contre le coup d’État constitutionnel visant à octroyer un 3ème mandat à M. Alpha Condé.

Dès les premières heures de ce mardi 21 janvier, les citoyens de toutes les communes de Conakry et d’une vingtaine de villes de l’intérieur du pays ont massivement répondu à l’appel du FNDC à travers des actions de protestation qu’ils ont menées dans leurs quartiers et districts respectifs. On a observé une paralysie totale ou partielle de la circulation et un ralentissement des activités administratives et économiques dans la plupart des villes du pays notamment à Conakry, Fria, Kamsar, Sangarédi, Kindia, Boffa, Boké, Kolabougni, Coyah, Dubreka, Pita, Mamou, Labé, Dalaba, Tougué, Mali, Telemelé, Koundara, Pita, Gaoual, Koubia, Dinguiraye, Mali, Dabola, Faranah et à N’zérékoré.

Débordées par l’ampleur des manifestations et mues par leur haine viscérale envers leurs concitoyens, les forces de l’ordre à la solde du pouvoir n’ont pas hésité à violenter les manifestants. A travers sa mobilisation et les actions d’envergure qu’il a menées sur le terrain, le Peuple de Guinée a montré qu’il est déterminé à faire respecter les principes démocratiques et l’État de droit dans notre pays, quel que soit le prix à payer. Au cours de cette journée, on a dénombré une dizaine de blessés dont deux par balles et une vingtaine de personnes arbitrairement arrêtées à Conakry et dans certaines villes de l’intérieur du pays.

Le FNDC se réjouit de l’intérêt grandissant du Peuple de Guinée pour la lutte citoyenne et le niveau de leur engagement pour défendre leur dignité. Le FNDC dénonce avec vigueur les manœuvres du pouvoir en place qui a délibérément détruit des biens publics et privés dans le seul but de ternir l’image du FNDC. Le FNDC rassure l’opinion nationale et internationale qu’il est un mouvement citoyen soucieux de la quiétude sociale et la cohésion entre tous les fils de la Guinée.

Toute manipulation visant à discréditer nos actions ne saurait prospérer car le Peuple de Guinée a largement adhéré aux idéaux de notre mouvement citoyen. Le FNDC exhorte toutes ses antennes et l’ensemble du Peuple de Guinée à intensifier les actions de résistance citoyenne pour la journée de demain mercredi 22 janvier.

A cet effet, il appelle toutes les villes de la Guinée qui n’ont pas manifesté aujourd’hui, à se joindre à la dynamique d’ensemble.

Vive le glorieux Peuple de Guinée !

Le combat continue contre le 3ème mandat !

Ensemble unis et solidaires, Nous vaincrons.

Conakry, le 21 janvier 2020