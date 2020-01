Mamou : plusieurs responsables de l’UFDG arrêtés, le fédéral activement recherché

MAMOU- Plusieurs responsables du bureau fédéral de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée ont été interpellés ces derniers jours. Mamadou Sy du bureau des jeunes et Ibrahima Sow du comité de base de Télico ont été mis aux arrêts. Ils sont accusés d’avoir déchiré et brûlé les listes électorales provisoires affichées dans certains quartiers de Mamou.

Le secrétaire fédéral de l’UFDG à Mamou est quant à lui activement recherché par les services de police. Il est accusé notamment d’avoir tenu des « propos incendiaires » sur les ondes d’une radio locale au lendemain de l’ouverture officielle de la campagne pour les élections législatives du 16 février prochain.

Pour Mamadou Maadjou Diallo, il s’agit d’une intimidation pour tenter d’étouffer les mouvements du Front national pour la défense de la constitution.

« Moi, on m’a dit que j’ai fait une intervention après le décret du président appelant à l’ouverture de la campagne électorale. Selon eux, dans cette intervention, j’ai tenu des propos incendiaires. Alors pour ça, le procureur a émis un mandat d’arrêt contre moi. Ensuite, les listes électorales ont été déchirées et incendiées dans certains quartiers ici. La CEPI (Commission électorale préfectorale indépendante, Ndlr), le Gouverneur et le Préfet avec l’appui de la justice ont tenus une réunion et c’est suite à ça qu’ils ont pris la décision de nous faire arrêter. Ils ont pris deux de mes proches. Mamadou Sy a été arrêté le dimanche soir et Sow Telico a été aussi arrêté hier lundi vers 20h. Ils veulent anéantir tous les leaders issus de l’opposition pour déstabiliser le programme de la résistance du front, mais aussi aider Bantama Sow à passer. Pour eux, je suis un obstacle devant ce projet. Ils nous intimident pour ça, mais on ne va pas reculer. Tous les leaders sont recherchés actuellement. J’ai informé les responsables du bureau politique national mais aussi le président du parti », a t’il laissé entendre.

Il faut noter que les leaders du FNDC dans cette région voulaient manifester ce mardi dans la ville. Mais cette situation risque de tout mettre dans l’eau. Depuis deux jours, ces leaders ne sont plus visibles sur le terrain. Selon nos informations, d’autres seraient même sortis de la ville pour éviter de se faire arrêter.

Du côté des responsables administratifs de Mamou, nous n’avons pour l’instant pas réussi à avoir une réaction.

Habib Samaké

Correspondant régional d’Africaguinee.com à Mamou