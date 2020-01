Lutte contre les faux médicaments: Le ministère de la santé inaugure le siège de la Brigade Médicrime…

CONAKRY-Les autorités sanitaires guinéennes ont inauguré ce lundi 20 janvier 2020 le siège de la Brigade Médicrime. Cette brigade aura pour mission de lutter contre la contrefaçon et le commerce des faux produits de santé en Guinée. La cérémonie d'inauguration a mobilisé plusieurs cadres du ministère de santé, de la pharmacie centrale de Guinée et certains responsables de cette nouvelle unité qui est la Brigade Médicrime.

L’installation de cette brigade fait suite à un engagement qui été pris par le Président Alpha Condé de mettre en œuvre une politique pharmaceutique nationale. Dans le cadre de la réforme du secteur de la santé, la Guinée a signé plusieurs conventions dont la convention Médicrime du conseil de l’Europe qui criminalise la contrefaçon, le commerce illicite des produits de santé et les infractions similaires menaçant la santé publique.

Dans son discours de circonstance, le ministre guinéen de la santé a fait cas de la composition de la Brigade de Médicrime. Selon le Colonel Dr Remy Lamah, cette Brigade est un corps mixte composé de plusieurs unités de service de sécurité.

« La nouvelle loi pharmaceutique consacre à son article 36 la création d’un comité technique de lutte contre la contrefaçon des produits de santé et une brigade de répression. Cette brigade de répression est une structure technique et opérationnelle au service du ministère de la santé. Elle est un corps mixte composé des forces de défense et de sécurité notamment l’armée, la gendarmerie, la douane et la police ainsi que la santé et le commerce. Elle est composée d’une unité de surveillance, d’une unité d’enquête et d’investigation ainsi qu’une unité de répression », a expliqué Dr Remy Lamah.

La Présidente de l’ordre nationale des Pharmaciens de Guinée s’est dit honorée et heureuse d’assister à la mise en service de la Brigade Médicrime qui selon elle, va sécuriser les guinéens. Dr Hawa Diakité a affirmé que cette Brigade permettra de mettre la vie des guinéens entre les mains du secteur de la santé et des pharmaciens.

« Nous remercions monsieur le ministre de la santé d’avoir œuvré avec efficacité pour tout mettre en œuvre afin que l’opérationnalité de cette brigade se fasse dans les meilleurs délais. Il faudrait et du côté du ministère et du côté des pharmaciens que chacun s’engage à travailler de façon éthique afin de pouvoir sécuriser le marché pharmaceutique guinéen », a affirmé Dr Hawa Diakité.

La date du 20 janvier restera gravée dans l’histoire de la Guinée, souligne pour sa part le secrétaire général du Syndicat des pharmaciens de Guinée qui s’est réjoui du fait que selon lui, les guinéens ne vont plus consommer des faux médicaments. Dr Manizé Kolié ajoute que désormais, les diplomates qui viendront en Guinée n’auront plus besoin de transporter avec eux des valises de médicaments de bonne qualité parce qu’ils en trouveront sur place.

« La date du 20 janvier va rester dans les annales de l’histoire de notre pays. Cette date va nous relancer à l’international comme un pays qui s’est engagé dans l’assainissement du secteur pharmaceutique. Je suis satisfait du fait que nos compatriotes vont désormais cesser de consommer des faux médicaments. A travers la mise en place de Médicrime, la Guinée est rentrée dans la cours des grands au niveau international et que désormais toutes les unités diplomatiques qui sont installées dans notre pays n’auront plus dans leurs valises diplomatiques des médicaments mais désormais ils trouveront tout ceux dont ils ont besoin ici en Guinée », a soutenu Dr Manizé Kolié.

Faut-il signaler que la mise en place de cette Brigade Médicrime est l’une des causes de la suspension de la grève qui avait été annoncée par le syndicat des pharmaciens de Guinée dès ce 20 janvier sur toute l’étendue du territoire nationale.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023