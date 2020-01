Vatican : le livre explosif du cardinal Sarah qui secoue l’Eglise Catholique…

Combatif, intransigeant et surtout conservateur, le cardinal Robert Sarah ne fait pas dans la langue de bois pour défendre ses opinions, quittes à déplaire à certains au sein même du Vatican. L’actuel préfet de la congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements fait parler de lui. Il vient de publier "Des profondeurs de nos cœurs" aux éditions Fayard, un livre explosif qui secoue le Vatican.

Dans cet ouvrage qui fait la Une de tous les journaux occidentaux, le cardinal Robert Sarah défend avec force le célibat des prêtres, un sujet sensible que certains veulent remettre en question au sein de l’Eglise Catholique.

Si le livre perçu par certains comme un brûlot vis-à-vis du souverain pontife, fait autant de vague, c’est parce qu’il aborde un sujet qui ne fait pas unanimité. « L’ordination d’hommes mariés priverait les jeunes Églises, en cours d’évangélisation, de cette expérience de la présence et de la visite du Christ livré et donné en la personne du prêtre célibataire » écrit le Cardinal Robert Sarah. Le ton est donné.

Comme un cheveu dans la soupe, l’ouvrage paraît alors que qu'une déclaration du pape François est attendue au sujet du « célibat des prêtres » à la suite d’un synode sur l'Amazonie tenu en octobre dernier, où il a été question de permettre l'ordination de prêtres mariés. Le souverain pontife, le pape François pourrait officialiser à titre exceptionnel l’ordination de prêtres mariés d'âge mûr dans cette région qui fait face à un manque de religieux.

Ce n’est pas tout. Si « Des profondeurs de nos cœurs » de l’ancien archevêque de Conakry né dans le nord de la Guinée, agite tant les plus hauts sphères du Vatican, c’est parce que l'ouvrage a été cosigné par le pape émérite Benoît XVI. Voilà d’où est partie surtout la polémique.

En effet, d’après plusieurs journaux occidentaux qui ont fait de cette affaire leurs choux gras, Benoît XVI ne veut plus que son nom figure en tant que coauteur du livre. Joseph Ratzinger (Benoît XVI) demande non seulement que son nom soit retiré en tant que co-auteur de l'ouvrage, mais aussi que sa signature ne figure plus dans l'introduction et les conclusions du livre à paraître après-demain en France.

Le cardinal Sarah, de son côté, a rejeté ces accusations. "J'affirme solennellement que Benoît XVI savait que notre projet prendrait la forme d'un livre. Je peux dire que nous avons échangé plusieurs épreuves pour établir les corrections", a-t-il tweeté, avant de transmettre des preuves de cette collaboration.

Ce vendredi 17 janvier, l’actuel préfet de la congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements a rencontré le Pape Émérite Benoît XVI. « En raison des polémiques incessantes, nauséabondes et mensongères qui ne se sont jamais arrêtées depuis le début de la semaine, concernant le livre Des profondeurs de nos cœurs, j’ai rencontré ce soir le Pape Émérite Benoît XVI », écrit l’ancien archevêque de Conakry. Cette rencontre va-t-elle pour autant taire la violente polémique ? Pas sûr !

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112