Sollicitation de Manifestations d’intérêt : service de Consultant pour le recrutement d’un économiste

AGENCE NATIONALE D’INCLUSION ECONOMIQUE ET SOCIALE (ANIES)

FONDS DE PREPARATION DU PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NAFA

Sollicitation de Manifestations d’intérêt

SERVICE DE CONSULTANT POUR LE RECRUTEMENT D’UN ECONOMISTE

Financement : Banque Mondiale IDA V2790

Date début : 20 Janvier 2020 Date limite : 04 Février 2020

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION:

Conformément aux engagements pris par le Premier Ministre, devant l’Assemblée nationale le 27 juin 2018, le Gouvernement de la République de Guinée a décidé de donner une impulsion politique forte à la problématique de l’inclusion économique et sociale, en faisant du partage de la prospérité la clé de voûte de l’action économique gouvernementale.

En effet, sur la période récente, la Guinée s’est collectivement enrichie, si l’on considère l’évolution de la création de richesse nationale (produit intérieur brut), alors même que, paradoxalement, les populations guinéennes sont de plus en plus pauvres. Environ 60% des Guinéens vivent en situation de pauvreté (65% dans les zones rurales).

Pour favoriser un développement économique et social durable et inclusif, en luttant ainsi contre la marginalisation et l’exclusion sociales, le Président de la République a créé une Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale (ANIES), dont l’objectif est de consentir un effort financier de 2% de PIB à la politique nationale d’inclusion économique, sociale et financière.

Conformément au décret D/2019/049/PRG/SGG du 31 janvier 2019, l’ANIES a pour missions la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale d’inclusion économique, financière et sociale. Ses interventions porteront, notamment, sur l’aide directe (transferts monétaires), l’inclusion par les travaux publics et l’inclusion financière, en facilitant l’accès des plus vulnérables aux instruments et services financiers de base. L’ANIES mènera également, en faveur des plus vulnérables, des activités d’appui complémentaires, sous la forme d’inclusion productive, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie et de la santé.

Établissement public à caractère administratif (EPA), l’ANIES, pour accomplir sa mission, est dotée d’un Conseil d’Administration, d’une Direction Générale, d’une Agence Comptable et d’un Contrôleur financier. Le Programme NAFA relève également de l’ANIES.

Les ressources financières de l’ANIES proviennent du Budget national, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et d’autres Partenaires au développement.

Le Gouvernement de la République de Guinée compte utiliser une partie de l’appui de la Banque mondiale à titre d’avance de préparation du Projet d’Appui au Programme NAFA (PAPN).

Une équipe technique de mise en place de l’ANIES et chargée de la mise en œuvre du PPA du PAPN a été constituée sous l’autorité de la Primature et pour assurer le renforcement de cette dernière, il est lancé un appel à candidatures ouvert pour le recrutement d’un Economiste.

2. DESCRIPTION DES TACHES:

Sous l’autorité de la Directrice Générale de l’ANIES, l’Economiste devra:

Mission 1 : Définir, planifier et superviser le processus d’identification, de ciblage pour les programmes pilotés par l’ANIES

Mission 2 : Analyser la pertinence économique des programmes de l’ANIES

Mission 3 : Élaborer les processus et outils permettant une analyse économique des programmes de l’ANIES

Mission 3 : Concevoir des tableaux de bord et indicateurs de performance pour les différents programmes

Mission 4 : Proposer des améliorations après analyse des tableaux de bord

Mission 5 : Être force de proposition sur les politiques sociales menées et sur les processus de ciblage

Mission 6 : Analyser tous les programmes et projets pour mettre en exergue leurs impacts économiques

Mission 7 : Mener des études sur l’impact des différents programmes réalisés

Mission 8 : Participer au contrôle de la réalisation des projets en lien avec les équipes d’appui et

d'exécution

Mission 9 : Rédiger des rapports, notes techniques sur les activités menées

Mission 10 : Organiser des rencontres avec les différents partenaires publics ou privés

2 OBLIGATIONS DU CONSULTANT EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS:

Les Rapports sur les activités menées sont rédigés mensuellement et trimestriellement et transmis à la Directrice Générale pour approbation.

3 QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES:

Les « savoirs » :

ü Au moins cinq (5) années d’études universitaires sanctionnées par un diplôme en économie.

Les « savoir-faire » :

ü Expérience au moins 3 ans dans le domaine de l’économie ou à un poste similaire

ü Maîtrise des techniques, outils et logiciels statistiques (STATA, CSPro, Eviews, SPSS)

ü Très bonne connaissance de la gestion et de l’évaluation de projet

ü Parfaite connaissance des problématiques d’inclusion économique et sociale, en particulier dans le contexte des pays en développement.

ü Maîtrise de l’anglais obligatoire

Les « savoir-faire » comportementaux :

ü Sens des responsabilités

ü Sens de l’écoute et très bonnes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles

ü Grande facilité rédactionnelle

ü Réactif

ü Sens de l’organisation, de la rigueur et de la précision

ü Capacité d’analyse et de synthèse

ü Résistance au stress

ü Adaptabilité et curiosité

4 METHODE DE SELECTION:

Le recrutement du consultant se fera suivant la méthode Sélection de Consultants Individuels conformément au Nouveau Cadre de Passation de Marchés de la Banque défini dans le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de Projets d’Investissements en date du 1er juillet 2016.

5 EVALUATION DES PERFORMANCES:

Les performances du Consultant seront évaluées trimestriellement par la Directrice Générale de l’ANIES, sur la base du plan de travail et des résultats attendus et séquencés trimestriellement. Les résultats de l’évaluation seront partagés avec le Gouvernement et l’IDA.

6 NATURE ET DUREE DU CONTRAT:

Le contrat de Consultant aura une durée initiale de six (6) mois éventuellement renouvelable en cas de prestations jugées satisfaisantes et ce pour la durée du Projet.

7 LIEU DU TRAVAIL: Le poste sera basé à Conakry.

8. DOSSIERS A FOURNIR : Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après :

ü Une lettre de motivation

ü Un CV détaillé ;

ü Une copie du ou des diplômes et attestations ou tout autre document attestant les expériences et qualifications acquises ;

9. DATE LIMITE ET LIEU DE REMISE DES CANDIDATURES :

Les candidatures doivent être adressées à Madame la Directrice Générale de l’ANIES et déposées sous plis fermé au siège de l’ANIES à Camayenne, Commune de Dixinn, Conakry ou par envoi électronique à l’adresse suivante contact@anies.gov.gn au plus tard le Mardi 04 Février 2020 à 16 heure 00 GMT avec la mention « CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN ECONOMISTE_ANIES ».

La Directrice Générale de l’ANIES