Sékhouna: "Du temps de Conté, l’opposition a manifesté mais on n’a tiré sur personne"

CONAKRY- Face aux crises à répétition sur fond de violences meurtrières dans le pays, le grand Kountigui de la Basse-Guinée, vient de hausser le ton ! Elhadj Sékhouna Soumah, appelle les guinéens à se surpasser de leurs ‘’égos’’ pour le bien de la nation. L’autorité morale de la Basse Guinée, pointe un doigt accusateur sur l’élite du pays qu’il reproche de créer la discorde entre les composantes de la nation à des fins inavouées.

‘’ Dites aux dirigeants et cadres qu’ils ont semé la discorde à dessein entre les peuples de la Basse-Guinée et le reste des guinéens. Il faut qu’on arrive à instaurer la justice, la discorde ne profite à personne mais Dieu voit tout le monde aussi. Les détournements de deniers publics sont devenus légions dans ce pays. Bientôt nous irons aux législatives mais la présidentielle reste et demeure la chose la plus essentielle pour nous guinéens aujourd’hui. Il faut qu’on arrive à se surpasser de nos égos pour la bonne marche du pays. Du temps de Lansana Conté, l’opposition a manifesté ici, mais personne n’a décompté des morts et le PUP (parti de l’Unité et du Progrès, ndlr), n’a tiré contre personne. Il n’est de l’apanage de personne de changer une constitution cela revient au peuple dans sa souveraineté’’, a tranché le Kountigui de la Basse-Guinée.

Ecouté par une frange importante des populations qui vivent sur la côte, Elhadj Sékhouna Soumah a aussi indiqué qu’il comptait s’adresser bientôt au peuple de Guinée en particulier aux populations de la Basse-Guinée.

« Je ferais une déclaration bientôt, j’avertis que la teneur sera ‘’acerbe’’, chacun comprendra comme il voudra et attendra mon message. Il y a assez de travers et des crimes dans notre pays, il est temps que ça cesse. J’exhorte les érudits à s’éloigner de la politique parce qu’il revient aux hommes politiques d’aller vers eux et non le contraire. Aux jeunes de la Basse-Guinée qui se sont retrouvés aujourd’hui pour attirer mon attention sur un fait (…), je leur dit ceci, c’est de se retrouver autour d’un idéal c’est-à-dire l’attente et la fraternité’’, a lancé Elhadj Sékhouna Soumah.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13