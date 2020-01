"Résistance active" du FNDC: Comment mobiliser un peuple qui a faim?

CONAKRY-Alors que le président Alpha Condé s’obstine à soumettre son projet de nouvelle constitution au peuple de Guinée pour son adoption par référendum, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) maintient la pression. Pour faire fléchir le Chef de l’Etat, les opposants ont une seule arme : la mobilisation populaire face à un président qui ne veut rien lâcher. Depuis la mi-octobre, le "bras de fer" a déjà coûté la vie à une trentaine de guinéens tués par balles dans des circonstances non encore élucidées.

Après des mois de mobilisation de la rue, le front national pour la Défense de la Constitution, qui réunit des partis politiques, des organisations de la société civile et syndicales, a déclenché le 13 janvier dernier des manifestations non stop dans tout le pays. Nommées « résistance active », ces manifestations ont pour but de faire échouer le projet d’Alpha Condé. Mais ces manifestations qui étaient censées être continues jusqu’au fléchissement du pouvoir de Conakry, ont été suspendues au troisième jour. Le FNDC constatant les difficultés que les guinéens rencontrent au quotidien est arrivé à l’évidence qu’il était nécessaire de marquer une pause. Ce pour permettre aux populations de souffler. D’ailleurs ils l’ont eux-mêmes mentionné dans leur communiqué annonçant la suspension des manifestations au soir du mercredi 16 janvier.

C’est un secret de polichinelle ! Le guinéen lambda vit au jour le jour. Dans ce contexte, il est difficile de mobiliser un peuple qui a faim pendant des semaines, aussi noble le combat soit-il. L’opposant Faya Millimono en est bien conscient. Il plaide pour une amélioration de la stratégie.

« La population est déjà mobilisée. Il faut simplement tenir compte qu'on ne peut pas demander la population guinéenne de sortir pendant plus de deux jours de suite. La majorité des guinéens aujourd’hui, c'est des gens qui doivent sortir le matin pour trouver de quoi manger pour leurs enfants le soir. C'est déjà un grand sacrifice de leur demander un jour ou deux jours », a déclaré le président du Bloc Liberal qui accuse le pouvoir actuel d’avoir appauvri la population par la mauvaise gouvernance et la corruption dans le pays.

Changement de stratégies ?

« Nous sommes en train de voir comment nous allons programmer cette résistance pour qu’elle soit porteuse. Pour que chacun des guinéens où qu'ils se retrouvent fasse sa part pour nous permettre d’avoir raison de ce système. Nous travaillons là-dessus. Je peux vous rassurer que nous n’avons pas droit à l’erreur, parce que l’échec du FNDC et de l’opposition sera une situation très difficile pour le peuple de Guinée dans les mois et années à venir », prévient Dr. Faya.

Pour ce responsable d’une organisation de la société civile non membre du FNDC, depuis 2010 les manifestations ont tellement été utilisées pour revendiquer qu’elles ne constituent plus un élément de pression pour faire plier le gouvernement. Abdoul Sacko prône le dialogue tout point du doigt des cadres véreux qui invoquent ces manifestations pour surfacturer le budget du maintien d’ordre.

« Quand vous prenez les manifestations, l’opposition a tellement fait recours aux manifestations qu’elles ne sont plus un élément de pression pour le gouvernement. C'est devenu un élément de surfacturation du budget du maintien d’ordre. Des cadres véreux tapis dans l’ombre pour le maintien d’ordre vont s’enrichir. Quand vous prenez la population, les gens vivent du jour au jour, cela fait que les populations ne peuvent pas soutenir très longtemps ces manifestations. C'est pour cela dès le départ, lorsque la question de la constitution s'est posée nous avons plaidé à deux dimensions. On a dit au lieu que le FNDC fasse recours aux manifestations c’est-à-dire commencer par là où nous devrions terminer et utiliser dernière cartouche, revenons autour de la table analysons ce projet de nouvelle constitution proposé par le Président de la République, sortir de l’orgueil aller dans la confrontation de l’idée », a expliqué Abdoul Sacko.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14