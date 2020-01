Manifestation des handicapées à Kindia : Plusieurs blessés…

KINDIA- C’est une manifestation pas comme les autres qui a eu lieu ce lundi 20 janvier 2020 dans la ville de Kindia. Les personnes handicapées ont manifesté leur ras-le-bol contre des commerçants qui auraient acheté leur lieu d’abri.

Ces handicapés réclament leur local aux commerçants qui disent avoir reçu dans les mains de l’Etat un papier de bail légal. Dans les heurts, il y a eu des blessés de part et d’autres dans le grand marché de la cité des agrumes.

C’est dans une atmosphère très tendue ce matin que les personnes à mobilité réduite ont manifesté. Plusieurs parmi les manifestants ont reçu des projectiles occasionnant des blessures dans le grand marché de la ville de Kindia. Ces handicapés qui réclament leur centre d’insertion et de formation ont enregistré des blessés qui ont été vite admis à l’hôpital régional alpha Oumar Diallo de Kindia.

Fodé Bakary Camara président des handicapés de Kindia explique : « les handicapés de Kindia sont vraiment déçus aujourd’hui. Notre bâtiment a été démoli ça fait une année de cela. Nous sommes exposés au soleil et à la pluie. Nous sommes contraints de chercher un lieu où rester. Mais on ne sait pas où aller maintenant. Aujourd’hui nous sommes venus dans notre lieu habituel pour protester afin qu’on nous restitue notre local. Nous demandons au président de la République de venir construire notre local pour qu’on puisse travailler pour la population. La population s’est indignée contre les commerçants à travers leurs actes vis-à-vis des handicapés. Ce matin ils se sont révoltés contre nous. Certains d’entre nous sont blessés, moi-même j’ai reçu un coup de projectile ce matin », explique t-il.

Pour sa part, le secrétaire général de l’association des personnes handicapées de Kindia fustige le comportement des autorités de Kindia à leur égard. « Aujourd’hui vraiment nous sommes déçus des autorités de Kindia, parce que ce n’est pas aujourd’hui que l’histoire est née. Depuis le 18 avril dernier notre bâtiment a été démoli par un commerçant. Le lieu où nous habitons, il y a 107 personnes qui vivent là-bas et c’est là qu’on gagne notre vie. Aujourd’hui l’objectif de notre manifestation c’est de démolir complètement le bâtiment. Les bandits de Gnenguèma sont venus nous jeter des cailloux et ils ont blessé beaucoup d’entre nous. Notre dernier espoir c’est le président de la république. Qu’il nous vienne en aide pour nous restituer notre centre sinon nous risquons de perdre notre vie. Depuis 1991 le domaine nous appartient, mais les autorités de Kindia on ne comprend plus, les autorités sont toutes corrompues. Si les commerçants donnent de l’argent ils réagissent et nous nous revendiquons ils ne disent rien. Pourquoi ? ou bien les handicapées n’ont pas leur droit dans ce pays » s’indigne Abdoulaye Momo Camara.

Présent sur les lieux Sogbè Mady Diané chef services administrative de Kindia a essayé de calmer la situation. « Il faut chercher à les sécuriser d’abord parce que leur vie en dépend. Donc je suis venu en premier lieu pour rencontrer les commerçants qui jetaient les cailloux. Je leur ai demandé de se calmer. (…) Nous sommes venus à l’hôpital pour soigner les blessés et le directeur de l’hôpital a pris tous les frais et a dit que le traitement se fait gratuitement également les médicaments », souligne monsieur Diané.

En réplique Mamadou lamarana Ly soi-disant propriétaire du lieu explique. «Tôt le matin j’ai vu les individus caillassés ici avec les handicapés, on leur a demandé d’arrêter de ne pas faire ça. Entretemps, ils ont commencé à jeter les cailloux. On a essayé de les calmer. Quand mon groupe et moi, on s’est interposé, ils sont venus. Il y a un qui est venu même me mordre sur ma main. Nous on a tous les documents réunis avec nous de la présidence à la préfecture. L’autorité nous a donné l’ordre de construire. Cet endroit nous appartient officiellement », a déclaré M. LY.

