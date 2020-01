Mathurin Bangoura: "Tous les fauteurs de trouble répondront de leurs actes…"

CONAKRY-A la veille des nouvelles manifestations annoncées par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), le gouverneur de la ville de Conakry a mis en garde les fauteurs de trouble.

Invitant les chefs services régionaux de sécurité de prendre des dispositions pour sécuriser les citoyens et leurs biens, le Général Mathurin Bangoura avertit que les fauteurs de trouble répondront de leurs actes devant la Loi.

« J’invite l’ensemble des citoyens et citoyennes de Conakry à vaquer librement à leurs affaires le mardi 21 janvier 2020 et jours suivants (…) Je demande aux maires des cinq communes de la capitale, les chefs services régionaux de sécurité de prendre chacun en ce qui le concerne toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les citoyens et leurs biens. Tous les fauteurs de troubles répondront de leur acte devant la Loi », a martelé le gouverneur de la ville de Conakry.

Le FNDC appelle à de nouvelles manifestations les 21 et 22 janvier 20 prochain sur toute l’étendue du territoire national.

A suivre…

