Elhadj Ousmane Baldé se fâche : "On ne s’attaque qu’aux peulhs…"

PITA-Le président de la Coordination Haali Poular n’est pas du tout content ! Elhadj Ousmane Baldé « sans loi » ne digère pas « l’agression » du domicile du khalife général du foutah. Par ces actes, ce notable du foutah estime le Rubicon a été franchi. Il lance un appel.

« On a agressé notre khalife chez lui. Nous demandons aux responsables religieux du foutah de bien réfléchir sur ce qui vient de se produire ici. C’est ce qu’on appelle agression. Si on ne dit pas les choses telles qu’elles sont, ceux auxquels on s’adresse n’entendrons pas. Dieu merci, le pire a été évité » a déclaré le président de la coordination haali poular ce samedi à Pita.

Elhadj Ousmane Baldé lance un appel pressant afin que les bonnes volontés interviennent. Il fustige le fait que selon lui, c’est seulement les peulhs qui sont victimes de la répression pendant les manifestations.

« Nous demandons à tous les croyants d’intervenir pendant qu’il est temps. Parce que ce qui vient de se passer ici, se limitait uniquement à Conakry. A Conakry aussi, on ne s’attaque qu’aux peulhs. Mais maintenant ça s’est propagé par tout (Kankan, Conakry), ça vient jusqu’au centre du foutah Djallon. Que tout le comprenne, que les dirigeants le comprennent », a-t-il averti précisant qu’il n’y a pas de problème entre les communautés en Guinée.

« Il n’y a pas de haine entre les communautés. Elles s’aiment, elles s’acceptent, elles s’entraident. La preuve en est que le patriarche de Nzérékoré a envoyé une délégation ici pour que l’on sache que nul ne partage ou ne cautionne ce qui est en train de se passer », a-t-il lancé.

A suivre…

