Des listes électorales déchirées à Nzérékoré : Quel impact sur le processus électoral ?

NZEREKORE-Des personnes non identifiées ont déchiré des listes électorales dans plusieurs quartiers de la commune urbaine de Nzérékoré. L’acte s’est produit dans la nuit du vendredi à samedi 18 janvier 2020. A la veille de l’affichage des listes électorales des personnes non identifiées se sont aussitôt attaquées à ces listes qu’ils ont arrachées.

Interrogé sur ce constat fait dans certains quartiers de la commune urbaine de Nzérékoré, la présidente de la CEPI (commission électorale préfectorale indépendante), dit avoir pris des dispositions dès après l’acte.

« C’est tôt le matin que j’ai reçue l’information. Moi-même je me suis rendue sur le terrain. J’ai fais le constat à Gbahana et à Nakoyakpala où les listes étaient arrachées. Après ce constat, la première disposition qu’on a prise, on a informé l’autorité communale et préfectorale, pour attirer leur attention. On a remonté les informations auprès de la CENI et sur le plan local, on a essayé d’alerter la gendarmerie. Ils sont en trains de prendre des mesure pour pouvoir sécuriser les autres sites », nous a confié Mme Loupou Françoise LAMAH, présidente de la CEPI de Nzérékoré.

Ces listes ont été affichées pour permettre aux électeurs d’apporter des corrections sur leurs enregistrements. Selon madame LAMAH, cet acte n’a pas un impact majeur sur le processus en cours.

« Cela n’a pas trop d’impact sur le processus électoral. Puisque ces listes ont été affichées pour juste apporter des corrections sur l’enregistrement des électeurs où il ya eu des erreurs. Mais même si les gens déchirent pour tout Nzérékoré, cela n’a pas d’impact majeur », a-t-elle lancé avant d’ajouter: ‘’Je demande aux acteurs d’arrêter de telles choses puisque cela affecte négativement le développement d’un pays. Avec de tel acte c’est difficile de se développer’’.

Depuis le début du processus d’enrôlement des électeurs, plusieurs acteurs politiques ont dénoncé des cas fraudes qui selon eux, auraient émaillé la révision du fichier électoral. Alors que la CENI a annoncé les législatives pour le 16 février prochain, l’opposition menace de bloquer le processus si ses revendications ne sont pas satisfaites.

