Heurts à Bambéto : Des précisions sur la blessure de Diouhaïratou Diallo…

CONAKRY-Ce vendredi 17 janvier après l’inhumation de Thierno Mamadou Sow, le jeune lycéen qui a été tué par balle à Cosa, une femme a été blessée dans des heurts sporadiques entre jeunes et forces de l’ordre. Les images d’une femme ensanglantée ont emballé la toile. Certains affirmant d’emblée que dame Diouhairatou Diallo a été touchée par une balle alors que d’autres disaient le contraire.

Comment a-t-elle été blessée ce vendredi à Koloma ? A-t-elle reçu une balle ? Selon les témoignages d’une des ses proches qui était présente au moment des faits, dame Diouhairatou Diallo a reçu un projectile du gaz lacrymogène tiré par des policiers qui étaient à bord d’un pick-up. Blessée après l’enterrement de Mamadou Sow à Bambéto où des affrontements ont éclaté entre forces de l’ordre et des jeunes en colère, Diouhaïratou Diallo a perdu une bonne partie de son oreille gauche.

Témoin oculaire des faits, Rouguiatou Baldé revient sur les circonstances de cet incident. Selon elle, la victime était sur le point d’entrer dans le marché de Koloma pour acheter des condiments quand les policiers sont arrivés et tirés sur sa copine.

« Lorsqu’on revenait de l’enterrement, on est passé par le marché de Koloma parce qu’elle devait acheter des condiments. C’est là que les policiers nous ont trouvé. Ils ont tiré une bombe de gaz lacrymogène sur elle. Lorsqu’elle est tombée, pour moi elle avait évité le gaz mais c’est quand je lui ai demandé de se lever que j’ai vu le sang sur elle. Ensuite j’ai appelé des secours et on l’a amené à l’hôpital », a expliqué Rouguiatou Baldé.

Amadou Mouctar Sow est l’époux de la victime. Avant de préciser que sa femme n’a pas perdu son tympan et ses mâchoires, monsieur Sow a expliqué dans quelles circonstances il a été informé de cet incident qui selon lui l’a perturbé.

« Moi j’étais au service quand sa copine m’a appelé pour m’informer que ma femme a été gravement blessée par des policiers. Elle n’avait pas manqué de dire qu’elle se trouvait dans un état critique parce que la plaie était profonde. Ça été une panique pour moi. Il faut signaler que sa blessure est profonde mais heureusement, elle n’a pas perdu son tympan et ses mâchoires n’ont pas été touchées. Elle a seulement perdu beaucoup de sang », a expliqué le mari de Diouhaïratou Diallo avant de lancer un appel à l’Etat guinéen.

« Nous demandons à revoir les choses parce qu’on ne peut pas continuer à enregistrer des victimes tous les jours. Franchement le peuple de Guinée est trop fatigué de ces mouvements, l’appareil de l’Etat doit être équitable pour tous les guinéens. Nous avons enregistré beaucoup de morts et de blessés mais aucune enquête n’a porté fruit. C’est pourquoi on se remet à Dieu. Mais il est très difficile de pardonner de telles choses si les responsables ne viennent pas demander pardon. Donc on ne peut pas pardonner ça », a lancé Amadou Mouctar Sow.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023