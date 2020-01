Cellou Dalein Diallo : "la dictature va tomber, la victoire est très proche..."

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l’opposition est optimiste quant à leur victoire face à Alpha Condé. Ce samedi 18 janvier 2020, s’exprimant devant ses militants, l’opposant a invité ses compatriotes à prendre conscience de l’enjeu et poursuivre la lutte. Le leader de l’UFDG soutient que la dictature va tomber.

« Je voudrais vous demander de prendre conscience de l’enjeu. On a dit que cette mascarade électorale n’aura pas lieu. Nous ne resterons pas les bras croisés. S’il y aura élection, ce sera des élections transparentes. C’est un devoir patriotique pour tous les fils de ce pays de se mobiliser pour refuser la mascarade électorale, refuser le troisième mandat… croyez-moi la dictature va tomber, la victoire est proche. Il faut qu’on se mobilise, on ne peut plus reculer. Il faut sortir le mardi et mercredi 22 janvier pour dire non à Alpha Condé, non à la mascarade électorale en préparation, non au troisième mandat », a lancé Cellou Dalein Diallo.

Les dernières manifestations appelées par le FNDC se sont soldées par la mort de trois personnes et plusieurs dégâts matériels. La répression a touché le domicile du khalife du Foutah. Cellou Dalein Diallo a fermement condamné cette répression avant de pointer du doigt le Président Alpha Condé.

« La répression et les exactions sont allées si loin. Vous avez suivi le vieux auquel la police a infligé des gifles, en proférant des injures à l’endroit de son ethnie (…) tenez-vous bien, les exactions et les violences sont allées plus loin pour toucher un symbole de la sagesse et qui incarne toute une communauté. Elhadj Bano Bah le khalife général du Foutah a été gazé, agressé, ses voitures détruites par les forces de défense et de sécurité. Mais pourquoi cette haine ? C’est un sage qui fait tout pour la paix, la cohésion règne dans ce pays. Alpha Condé n’a rien pu faire sauf envoyer cette expédition pour aller agresser ce vieux qui incarne toute la sagesse du foutah Djalon. Je voudrais exprimer notre solidarité à l’endroit d’Elhadj Bano Bah, l’homme sage, l’homme respecté…mais Alpha Condé pour marquer sa haine vis-à-vis de la région et de la communauté n’a eu rien à faire qu’à envoyer ses soldats attaquer les lieux, violer son domicile et violer ses biens », a dénoncé Cellou Dalein Diallo.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Aficaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112