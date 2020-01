Boycott de l’opposition: le principal défi du parti d’Alpha Condé aux législatives…

CONAKRY-En dépit du boycott des élections législatives par les principaux partis d’opposition, le parti au pouvoir a un principal défi à relever. C’est celui du taux de participation à ce scrutin controversé.

A l’absence des poids lourds de l’opposition, le taux de participation aux élections législatives risque de chuter drastiquement. Cela est d’autant plus probable que les opposants ont également averti qu’ils empêcheront les élections. Conscient des risques d’abstention, le RPG arc-en-ciel veut anticiper pour éviter un effet surprise. La tête de liste du RPG arc-en-ciel madame Zalikhatou Diallo a averti sur le triomphalisme hâtif.

« Des choses sérieuses nous attendent. Je lance un appel à tous les jeunes et cadres du parti pour qu’on se mette à la tâche dès maintenant. Le travail c’est sur le terrain. Le plus rapidement possible, nous devons concilier les manifestations, les meetings géants et le travail de porte à porte. Nous devons sensibiliser nos militants et sympathisants pour pouvoir relever quelques défis.

Le principal défi qui nous guète, c’est le triomphalisme (hâtif). Il ne faut pas se dire, parce que les grands partis d’opposition ne participent pas, nous allons gagner sans voter. NON. Surtout pas de triomphalisme, il faut qu’on fasse le plein, qu’on lutte pour que nos militants retirent leurs cartes électeurs, qu’ils aillent voter. Il faut qu’on fasse le raz de marée sur toute l’étendue du territoire national parce qu’on veut une majorité très confortable à l’assemblée nationale cette fois-ci.

Nous devons lutter pour élever le taux de participation à ces élections législatives. Il faut qu’on ait un pourcentage du taux de participation supérieur à 60% pour avoir des élections crédibles. Les partis de grandes audiences boycottent le scrutin. Ça n’a pas été notre souhait parce qu’on voulait des élections inclusives, mais c’est leur choix. Ceci étant, on risque d’avoir un taux d’abstention dans certaines zones favorables à l’opposition. Nous devons minimiser ce risque en allant vers tous les citoyens sans exclusif pour leur demander de voter pour nos candidats », a lancé madame Zalikhatou Diallo, la tête de liste du RPG arc-en-ciel aux élections législatives.

