Nouvel an chinois : le souhait de bonne année de TOTAL-Guinée à ses partenaires chinois !

CONAKRY-En prélude à la célébration du nouvel an Chinois qui sera fêté le 25 janvier prochain, Total Guinée a offert un cocktail à ses client et partenaires chinois ce mardi 14 janvier 2020.

Le Directeur Général de Total Guinée, a tout d’abord adressé ses vœux à tous les clients présents et les a remerciés pour leur fidélité aux produits et services de Total Guinée. Pour Nicolas LISIECKI il est important que chaque travailleur de Total-Guinée soit aux côtés des clients.

‘’ Je suis ravi que vous ayez un nouvel an et de vous positionner en décaler un peu par rapport au nôtre. Cela veut dire qu’on peut fêter deux fois la nouvelle année. Nous sommes là aussi pour vous accompagner, vous servir et vous fournir en énergie, en carburant et en lubrifiant. Bref nous sommes là pour vous épauler dans le développement de vos activités. Nous sommes réunis ce soir dans un cadre totalement informel puisque nous y sommes pour partager un verre’’, a indiqué Nicolas LISIECKI, avant de leur adresser un message de convivialité à l’occasion du nouvel an.

‘’ Nous anticipons un peu parce que nous sommes mi-janvier pour leur proposer un évènement de ce type avant qu’ils ne puissent partir éventuellement de la Guinée pour fêter la nouvelle année dans leur pays d’origine. Nous leur disons aussi que Total-Guinée intègre leur culture, leurs coutumes et leurs points de vue et que c’est l’occasion pour nous aussi de les remercier de leur confiance et de leur fidélité. Nous sommes là aussi pour optimiser la consommation en énergie de nos partenaires à travers tous nos produits pour qu’ils puissent trouver un intérêt économique et être satisfaits de la qualité des produits proposés’’, a expliqué le Directeur Général de TOTAL-Guinée.

Pour la représentante de la société CGC, l’occasion est opportune pour remercier la société TOTAL-Guinée pour cette marque d’attention à l’égard de tous leurs partenaires chinois. Pour cette responsable de CGC qui évolue dans le bâtiment, les travaux publics et les forages, l’idée avancée par TOTAL-Guinée est une première pour la communauté chinoise qui évolue dans différents domaines d’activités.

‘’ Nous sommes ravis de cette invitation de la part de TOTAL –Guinée. Elle va nous permettre en plus du partenariat que nous avons avec cette compagnie d’Hydrocarbures, de rencontrer certains de nos compatriotes pour des échanges fructueux. Nous souhaitons que cette année soit prolifique pour nos activités en collaboration avec notre grand partenaire TOTAL-Guinée’’, s’est félicitée madame EVE.

A rappeler que ce cocktail festif a regroupé outre leurs partenaires chinois plusieurs collaborateurs de TOTAL-Guinée.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13