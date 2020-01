Guinea Alumina Corporation a expédié son premier million de tonnes

Kamsar, Mercredi 15 Janvier 2020 --- Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a expédié plus d'un million de tonnes de minerai de bauxite depuis le début des exportations en août dernier. La société poursuit sa montée en puissance pour atteindre sa capacité nominale de 12 millions de tonnes par an.

Daniel Cornel Pop, chef de la direction par intérim de GAC, a déclaré : "Notre montée en puissance progresse bien et nos installations minières, ferroviaires et portuaires fonctionnent comme prévu. De plus, la qualité de la bauxite que nous produisons pour nos clients est conforme à nos objectifs. Ces résultats sont une source de grande fierté, parce que nous disposons, certes, des meilleurs équipements, des meilleures technologies et des meilleurs procédés, mais surtout parce que nous avons les meilleurs employés qui ont réussi à développer un environnement positif où le travail d'équipe et l'épanouissement personnel sont devenus des valeurs fondamentales de notre organisation".

M. Pop a ajouté : "S'appuyant sur nos solides bases, GAC est plus que jamais tournée vers l'avenir, avec un plan minier qui assurera une exploitation fiable pour de nombreuses années à venir, de bons emplois pour les générations actuelles et futures, et ce, tout en stimulant l'économie et en suscitant l'enthousiasme dans toute la région de Boké. Cette perspective favorable deviendra réalité grâce à notre détermination inébranlable, l'engagement de nos employés et le soutien de nos partenaires d'affaires ainsi que des communautés qui nous accueillent".

La société mère de GAC, Emirates Global Aluminium, a investi environ 1,4 milliard de dollars pour développer le projet de GAC, l'un des plus importants investissements en République de Guinée au cours des 40 dernières années. GAC, et la raffinerie d'alumine Al Taweelah d'EGA à Abu Dhabi qui a commencé à produire en avril, développent les activités d'EGA en amont dans la chaîne de valeur de l'aluminium. Ces projets créent de nouveaux flux de revenus pour EGA et contribuent à sécuriser l'approvisionnement en matières premières nécessaires à EGA à des prix compétitifs.

À propos de GAC

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, et une fois la montée en puissance réalisée, l'entreprise devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an. Son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040. Pour plus de renseignements, visitez : www.gacguinee.com.

