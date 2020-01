Exactions à Pita : Le domicile du Khalife Général du Foutah cible d’attaques

PITA-Les forces de l’ordre envoyées en renfort dans la préfecture de Pita sont accusées de commettre des exactions sur de paisibles citoyens. Même les notables n’auraient pas été épargnés dans cette expédition punitive. Le domicile d’Elhadj Bano Bah, l’une des autorités morales les plus respectées de la région a été touché.

L’un des véhicules du Khalife Général du foutah a été fortement endommagé alors que plusieurs témoignages de citoyens de la ville font état d’un climat de terreur.

« Aujourd’hui chez nous, c’est autre chose, ce n’est autre que les forces de l’ordre. Ils ont tenté de forcer le portail de ma concession en vain. Finalement la Mercedes a payé les frais. Ce que nous avons vécu ce soir est inédit » regrette le khalife Elhadj Bano Bah.

Cette situation dépasse l’entendement, expliquent certains proches du Khalife qui ne décolèrent pas.

« C’est regrettable, même le khalife n’est pas épargné dans cette répression, les forces de l’ordre se livrent à tout à Pita ici. Ils ont voulu briser le portail du khalife c’est quand ils n’ont pas pu qu’ils se sont attaqués à son véhicule Mercedes qu’il laisse toujours derrière la cour. C’est dans cette voiture qu’il se rend à la mosquée, c’est seulement après la prière de 20 heures qu’il la fait rentrer dans la cour. Quand ils ont commencé à taper le portail, on a fait rentrer le khalife dans la maison sinon il était assis dans la cour, nous avons tenté de joindre un commandant de police ou de gendarmerie que les agents sont chez le khalife en vain », a expliqué Amadou Bah l’un des petits-fils du Khalife.

À l’image de plusieurs citoyens, Ibrahima Barry accuse les agents de se livrer à tout dans cette petite ville de la région de Mamou.

« À l’heure où je vous parle, certains agents sont dans le quartier Guemé pour agresser les gens dans leurs domiciles. Certains s’affrontent avec des jeunes alors que d’autres sont autour du marché. On parle de boutiques et kiosques vandalisés ou éventrés. C’est la terreur tout le monde est dans les maisons toute la ville est quadrillée par les forces de l’ordre. Au moins 20 véhicules d’agents de sécurité sont présents dans la ville, les agents cassent tout sur leur passage. Donc le climat qui règne n’est pas du tout bon à Pita » accuse cet habitant de Pita.

Joint au téléphone le préfet de Pita, Monsieur Kalidou Keita dit avoir été informé de ce qui est arrivé au véhicule du Khalife. Il a regretté ces actes avant d'appeler à l'apaisement.

« Nous avons été informés de ce qui est arrivé au Khalife. Les gens disent qu’ils(les agents NDLR) sont partis caillasser la voiture du Khalife ce qui est vraiment difficile parce que c’est notre couverture ici, c’est notre force de la paix ici. Hier quand les édifices ont été touchés ici il a été le seul à venir me rendre visite. Je l’ai appelé la nuit même pour le réconforter par rapport à ce qui s’est passé. Depuis que les manifestations ont commencé on parle de bavures partout. De qui ça vient? On ne sait pas. C’est l’éternel qui le sait mais à Pita, je ne pense pas que quelqu’un vous a pas encore rapporté qu’il y a eu un seul blessé ici. C’est pour vous dire que les consignes fermes données aux agents sont respectées. Sinon avant ça, des individus se sont attaqués aux sièges de la police et de la gendarmerie prendre des ravitaillements et tout puis bruler tout ce qu’ils n’ont pas pu emporter avec eux. Ma première mission ici, c’est d’assurer la sécurité de tout le monde. Y compris même ceux qui sont en train de se livrer à la casse », a expliqué le premier responsable de préfecture de Pita.

Alpha Ousmane Bah (AOB)

Pour Africaguinee.com

