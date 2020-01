Chérif Abdallah : « Pourquoi je suis convoqué à la DPJ… »

CONAKRY-Le président du groupe organisé des hommes d’affaires de Guinée, Mohamed Chérif Abdallah a été convoqué par la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DPJ). L'homme d'affaires est attendu ce jeudi 16 janvier 2020 devant les officiers de police judiciaire.

Interrogé par Africaguinee.com, M. Chérif a confié que sa convocation fait suite à l’appel qu’il a lancé aux commerçants de fermer leurs boutiques pour marquer leur solidarité à la lutte du FNDC.

« Effectivement on m'a convoqué à la DPJ. On m'accuse d'avoir invité les commerçants à fermer les boutiques et magasins au nom du FNDC. Mais c'est Bouréma Condé qui est derrière celui qui a porté plainte », a indiqué l’Homme d’affaires.

Affaire à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com