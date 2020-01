Sollicitation de Manifestations d’intérêt : Service de consultant pour le recrutement d’un Administrateur de base de données

AGENCE NATIONALE D’INCLUSION ECONOMIQUE ET SOCIALE (ANIES)

FONDS DE PREPARATION DU PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NAFA

Sollicitation de Manifestations d’intérêt

SERVICE DE CONSULTANT POUR LE RECRUTEMENT D’UN ADMINISTRATEUR DE BASE DE DONNEES

Financement : Banque Mondiale IDA V2790

Date début : 13 Janvier 2020 Date limite : 27 Janvier 2020

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION:

Conformément aux engagements pris par le Premier Ministre, devant l’Assemblée nationale le 27 juin 2018, le Gouvernement de la République de Guinée a décidé de donner une impulsion politique forte à la problématique de l’inclusion économique et sociale, en faisant du partage de la prospérité la clé de voûte de l’action économique gouvernementale.

En effet, sur la période récente, la Guinée s’est collectivement enrichie, si l’on considère l’évolution de la création de richesse nationale (produit intérieur brut), alors même que, paradoxalement, les populations guinéennes sont de plus en plus pauvres. Environ 60% des Guinéens vivent en situation de pauvreté (65% dans les zones rurales).

Pour favoriser un développement économique et social durable et inclusif, en luttant ainsi contre la marginalisation et l’exclusion sociales, le Président de la République a créé une Agence Nationale d’Inclusion Économique et Sociale (ANIES), dont l’objectif est de consentir un effort financier de 2% de PIB à la politique nationale d’inclusion économique, sociale et financière.

Conformément au décret D/2019/049/PRG/SGG du 31 janvier 2019, l’ANIES a pour missions la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale d’inclusion économique, financière et sociale. Ses interventions porteront, notamment, sur l’aide directe (transferts monétaires), l’inclusion par les travaux publics et l’inclusion financière, en facilitant l’accès des plus vulnérables aux instruments et services financiers de base. L’ANIES mènera également, en faveur des plus vulnérables, des activités d’appui complémentaires, sous la forme d’inclusion productive, en particulier dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie et de la santé.

Établissement public à caractère administratif (EPA), l’ANIES, pour accomplir sa mission, est dotée d’un Conseil d’Administration, d’une Direction Générale, d’une Agence Comptable et d’un Contrôleur financier. Le Programme NAFA relève également de l’ANIES.

Les ressources financières de l’ANIES proviennent du Budget national, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et d’autres Partenaires au développement.

Le Gouvernement de la République de Guinée compte utiliser une partie de l’appui de la Banque mondiale à titre d’avance de préparation du Projet d’Appui au Programme NAFA (PAPN).

Une équipe technique de mise en place de l’ANIES et chargée de la mise en œuvre du PPA du PAPN a été constituée sous l’autorité de la Primature et pour assurer le renforcement de cette dernière, il est lancé un appel à candidatures ouvert pour le recrutement d’un Administrateur de Base de données.

2. DESCRIPTION DES TACHES:

Sous l’autorité de la Directrice des Systèmes d’information de l’ANIES, l’Administrateur de la Base de données devra :

a- Conception des bases de données

Mettre en place des standards en ce qui concerne les bases de données, préconiser des bonnes pratiques à l’usage des équipes de développement,

Effectuer les choix d’implémentation des bases de données dans le respect du cahier des charges et en collaboration avec les différents acteurs du projet

Définir de manière optimale les paramètres de la base de données ainsi que les règles de sécurité (physique et logique) des données ainsi que des normes d’utilisation des bases,

Modéliser la base et concevoir les tables et les contraintes nécessaires à un bon fonctionnement du système

Prendre en compte les spécificités du client interne ou externe en collaboration avec l’architecte infrastructure en ce qui concerne notamment la taille de la base (capacity planning),

Participer au développement des systèmes de gestion de l’agence. Créer les bases et implanter les données sur les supports physiques.

b- Administration des systèmes de gestion et maintenance des bases de données

Administrer les systèmes de gestion des projets de l’agence, et former les utilisateurs à divers niveaux,

Dimensionner le serveur en fonction des besoins de l’agence,

Garantir la disponibilité et la qualité des données par le maintien et l’amélioration des performances (« tuning ») et fonctionnalités (en améliorant leur automatisation, optimisant les traitements et les requêtes, les paramétrages…)

Suivre les statistiques des performances d'accès aux objets de la base de manière à assurer ainsi le tuning

Gérer les montées en charge (suivi de la volumétrie…) sur l’aspect accès aux données et gérer les migrations

Administrer les autorisations d’accès pour les utilisateurs ainsi que les problématiques de sécurité des données avec l’ingénieur sécurité,

Mettre à jour les programmes et corriger ses éventuels bugs (passer des patches) et donner son aval avant les mises en production,

Préconiser des dispositifs de sauvegarde (back up) à réaliser par les services d’exploitation pour assurer l’intégrité de l’ensemble des données de la base, notamment, l’archivage et la purge des données,

Définir des normes qualité et élaborer des tableaux de bord et en assurer le suivi,

Assurer le suivi des outils de supervision et étudier l’ensemble des incidents survenus afin de comprendre leur gravité et leurs origines,

Élaborer et exécuter les procédures et programmes de test, lors des migrations ou à la suite d’un incident,

S’assurer que les sauvegardes sont bien effectuées (en allant faire des tests dans un centre de back-up) et contrôler les mouvements sur les données,

Assurer la récupération des données et la remise en condition opérationnelle des bases de données (disaster recovery) à la suite d’un incident grave.

c- Support technique

Assurer le support aux développeurs et aux techniciens d’exploitation,

Assister la maitrise d’ouvrage (MOA) sur le plan technique en développant leur maîtrise des outils,

Mettre un support technique de niveau 2 à la disposition des utilisateurs et définir les procédures d’intervention afin de résoudre les éventuels problèmes,

Intervenir immédiatement en cas d’incidents limitant les performances des bases de données ou l’accès aux informations ;

d- Veille technologique et contrôle de la base de données

Assurer une veille technologique afin de maintenir l’adéquation des performances et des spécificités des bases de données aux besoins de l’entreprise et présenter de nouvelles versions,

Suivre et contrôler les évolutions de version des bases existantes pour faire évoluer les bases de données,

Tester et valider les systèmes de gestion de bases de données dans le cadre de migrations ou d’évolution technologique,

Définir les normes et standards d’utilisation et d’exploitation des systèmes de gestion de bases de données,

Assurer la mise à jour de la documentation sur la structure de la base, et les procédures d’exploitation et de production.

2 OBLIGATIONS DU CONSULTANT EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS:

Les Rapports sur les activités menées sont rédigés mensuellement et trimestriellement et transmis à la Directrice de Systèmes informatiques pour approbation.

3 QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES:

Les « savoirs » :

· Avoir au moins cinq (5) années d’études universitaires sanctionnées par un diplôme en informatique ou ingénieur en informatique

Les « savoir-faire » :

· Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de l’administration des bases de données de grande capacité,

· Avoir une bonne maitrise des systèmes et réseaux, notamment l’architecture trois tiers,

· Maîtriser les systèmes de gestion de bases de données (SGBD) tels que Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL et des outils spécifiques d’administration de ces systèmes,

· Maîtriser les langages de requête tels que SQL, PL/SQL,

· Maitriser les scripts Shell sous UNIX, Windows ou MVS,

· Comprendre l’environnement (clients, secteur d’activité, données sensibles…) et du fonctionnement de l’entreprise,

· Maîtriser la gestion des risques liés à la sécurité informatique,

· Maitriser la législation du numérique dans le pays,

· Maîtriser de l’anglais technique ;

Les « savoir-faire » comportementaux :

· Avoir un sens de responsabilité et d’engagement,

· Avoir un sens de l’écoute et bonnes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles,

· Avoir une bonne réactivité,

· Avoir le sens de la rigueur et de précision,

· Avoir une bonne appréhension du risque,

· Savoir gérer son stress,

· Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse,

· Adaptabilité et curiosité car les évolutions technologiques sont rapides et doivent être assimilées afin de pouvoir optimiser l’existant,

4 METHODE DE SELECTION:

Le recrutement du consultant se fera suivant la méthode Sélection de Consultants Individuels conformément au Nouveau Cadre de Passation de Marchés de la Banque défini dans le Règlement de Passation de Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de Projets d’Investissements en date du 1er juillet 2016.

5 EVALUATION DES PERFORMANCES:

Les performances du Consultant seront évaluées trimestriellement par la Directrice de Projet de Systèmes informatiques et la DG de l’ANIES, sur la base du plan de travail et des résultats attendus et séquencés trimestriellement. Les résultats de l’évaluation seront partagés avec le Gouvernement et l’IDA.

6 NATURE ET DUREE DU CONTRAT:

Le contrat de Consultant aura une durée initiale de six (6) mois éventuellement renouvelable en cas de prestations jugées satisfaisantes et ce pour la durée du Projet.

7 LIEU DU TRAVAIL: Le poste sera basé à Conakry.

10. DOSSIERS A FOURNIR : Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après :

ü Une lettre de motivation

ü Un CV détaillé ;

ü Une copie du ou des diplômes et attestations ou tout autre document attestant les expériences et qualifications acquises ;

11. DATE LIMITE ET LIEU DE REMISE DES CANDIDATURES :

Les candidatures doivent être adressées à Madame la Directrice Générale de l’ANIES et déposées sous plis fermé au siège de l’ANIES à Camayenne, Commune de Dixinn, Conakry ou par envoi électronique à l’adresse suivante contact@anies.gov.gn au plus tard le Lundi 27 Janvier 2020 à 16 heure 00 GMT avec la mention « CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN ADMINISTRATEUR DE BASE DE DONNEES ANIES ».

La Directrice Générale de l’ANIES