Nouvelle constitution en Guinée : « un projet pas obligatoirement partagé par la population », selon la France

PARIIS- L’appel du Front National pour la Défense de la Constitution a t-il été entendu par la communauté internationale ? Au lendemain d’une nouvelle journée de violentes manifestations, la France vient de lancer un appel à l’apaisement.

« Nous sommes aujourd’hui particulièrement soucieux de la situation en Guinée et nous appelons à l’apaisement. Nous sommes très attentifs avec nos partenaires à l’apaisement en Guinée », a déclaré Jean-Ives Le Drian, le Ministre français des Affaires Étrangères.

Depuis le 13 janvier dernier, plusieurs personnes ont été tuées dans les affrontements survenus à Conakry et dans certaines villes de l’intérieur du pays.

Devant la commission des Affaires étrangères, le Chef de file de la diplomatie française a souligné que le projet de référendum constitutionnel proposé par Alpha Condé est rejeté par la population.

« C'est la situation la plus sensible aujourd'hui (dans la région) et l'engagement du président Alpha Condé à demander une réforme de la Constitution ne nous paraît pas être obligatoirement partagé ni par sa population ni par ses voisins », a indiqué Jean-Ives Le Drian.

Africaguinee.com