Mort tragique d'Aboubacar Fofana: Un médecin fait des confidences édifiantes

CONAKRY- Qu’est-ce qui a tué le petit Aboubacar Fofana ? Alors que de fausses informations ont circulé hier faisant état d’une mort par balle de cet enfant âgé de 9 ans, sa famille a apporté un démenti.

Nous nous sommes rendus sur les lieux ce mercredi 15 janvier où l’acte s’est passé à Sonfonia-casse. Sur les lieux du drame, on constate des débris d’un objet brûlé. Des médecins et proches de la victime parlent d'une mort causée par une brûlure au niveau de la boite crânienne. Selon l’oncle de la victime, c'est une explosion d’un engin qui a gravement atteint le cerveau de son neveu. Le médecin qui a reçu l’enfant à la clinique Mama Esther a confirmé que la victime avait une forte hémorragie au niveau de la tête due à une brûlure.

« Quand on a reçu l’enfant on ne pouvait pas gérer son cas. Mais nous avons cherché à arrêter l’hémorragie parce qu’il était en train de perdre beaucoup de sang. Il était dans une situation critique. Du coup, on l'a orienté immédiatement à Donka, pour des soins d’urgence. Il était avec un jeune qui connaissait sa famille et une autre personne. C'est ce jeune qui a informé sa famille. Ensuite quand je me suis renseigné, j’ai appris que le petit qui était en réanimation est décédé », a témoigné cette source médicale.

Interrogé, un jeune témoin des faits a également indiqué que le petit n’a pas été touché par une balle. Le gamin était en compagnie de ses amis et frères lorsque l’objet lui a explosé en pleine figure. Sous le choc, l’oncle d'Aboubacar Sidiki Fofana qualifie cette mort d’un accident en précisant que son neveu jouait avec ses frères.

«C'est un accident, il était revenu de l’école à 10h. Après, il est parti jouer au terrain. Pendant ce temps, ses amis ramassaient du fer qu’ils revendent à la casse. Ils ont mis du feu sur un engin qu'on appelle airbag. Le petit jouait avec ses frères, ils sont venus voir. Cela a coïncidé à l’explosion de l’engin. Ça touché sa tête et ses frères ont été touchés aux pieds. L’enfant tremblait quand on l’a envoyé à l’hôpital. Une partie de son crane était visible. Le cerveau tout ce qui était à l'intérieur était dehors. C'est à 16 heures, qu'il a rendu l’âme à Donka», a déclaré Sory Sylla qui indique que l’enfant n’a pas été touché par balle.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14