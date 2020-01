Législatives du 16 février : Alpha Condé fixe la date d'ouverture et de fermeture de la campagne…

CONKARY-Le président de la République a pris un décret ce mercredi 15 janvier 2020 portant ouverture et fermeture de la campagne électorale pour les élections législatives du 16 février 2020.

Dans un décret lu ce soir à radio télévision guinéenne (RTG) le Pr. Alpha Condé a fixé la date d’ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives au jeudi 16 janvier 20 à 00heures.

En son article 2, le décret précise que la campagne électorale prend fin le vendredi 14 février 2020 à minuit.

Le président de la CENI, la présidente de la HAC, le ministre d’Etat chargé de la justice, les ministres de l’Economie et des finances, de l’administration du territoire et de la décentralisation, des affaires étrangères, de la sécurité et de la protection civile sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.

Africaguinee.com