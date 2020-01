Des policiers mettent le feu au marché Koloma: les commerçants sous le choc…

CONAKRY-Le pire a été évité de justesse ce mardi 14 janvier 20 au marché Koloma où des policiers ont mis le feu dans ce centre de négoce.

Ces agents déployés dans le cadre du maintien d’ordre sur l’axe se sont introduits dans le marché pour commettre des actes inimaginables. Ils sont réunis des tables sur lesquels les étalagistes exposent leurs marchandises avant de mettre le feu puis quitter les lieux.

Mais le courage et la détermination de jeunes et des bonnes volontés ont permis d’éviter le pire...mais de justesse. Malgré tout, certains commerçants ont enregistré des pertes puisque le feu avait pris certains kiosques. Sous le choc, Fatoumata Lamarana l’une des victimes que nous avons interrogée ce matin devant sa place témoigne.

« J’étais chez moi à Kagbélen hier lorsqu’on m’a appelé pour m’informer que les policiers ont incendié le marché. Je me suis précipitée pour venir constater. Grâce à Dieu, les bonnes volontés se sont données les mains pour éteindre le feu et limiter les dégâts. Mais j’ai enregistré beaucoup de pertes. L’argent que j’avais gardé dans mon magasin, des habits et d’autres objets ont été consumés », témoigne-t-elle sous le choc alors que ses voisins lui remontaient le moral.

Au marché Koloma ce matin, c’est le sujet qui domine les conversations. Partagés entre choc et interrogation, chacun y va de son commentaire.

« C’est Dieu qui nous a sauvé hier sinon tous nos magasins allaient prendre feu. Les policiers sont venus, ils ont rassemblé les tables et d’autres objets incandescents. Puis ils ont mis le feu à l’intérieur du marché avant de s’en aller. C’est inimaginable. Mais grâce à Dieu et au courage des jeunes, on a pu éteindre le feu et limiter les dégâts », explique un commerçant arrêté devant son magasin fermé.

