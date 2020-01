Crise guinéenne : la communauté internationale se bouge t-elle enfin ?

CONAKRY- L’appel des opposants au projet de référendum constitutionnel est-il entrain d’être entendu par la communauté internationale ? Après plusieurs jours de violences à Conakry et dans plusieurs villes de l’intérieur du pays, la communauté internationale semble se bouger.

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée s’est entretenu ce mercredi 15 janvier 2020 avec le Chef de file de l’opposition. Le tête-à-tête entre Cellou Dalein Diallo et David Mccllroy a porté essentiellement sur la crise que traverse la Guinée.

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a mis l’occasion à profit pour expliquer au diplomate anglais que « la crise actuelle n’est que la conséquence de la violation récurrente par le pouvoir des lois et des droits fondamentaux des citoyens ».

Pour l’opposant Cellou Dalein, il est temps que les amis du peuple de Guinée se lèvent pour soutenir l’Etat de droit et la démocratie et non le régime d’Alpha Condé.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com