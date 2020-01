Manifestations en Guinée : le grand marché Madina toujours à l’arrêt !

CONAKRY-Grand pôle économique du pays, le marché de Madina est à l’arrêt ! Tout comme la journée d’hier lundi 13 janvier, ce grand centre de négoce présente une image méconnaissable ce mardi 14 janvier 2020.

Les boutiques, magasins…bref tous les grands centres commerciaux du marché sont fermés. On voit quelques rares étalagistes assis devant leurs marchandises dans l’attente d’hypothétiques clients.

Mamady Kaba marchand de chaussures et sacs se plaint : "Depuis deux jours nos magasins sont fermés. Il n'y a pas de clients parce que la circulation est paralysée. Nous vivons du quotidien si on ne sort pas on ne peut satisfaire nos besoins et ceux de nos familles. C'est vraiment difficile".

Trouvé devant un étal, Sidiki Kaba nous raconte son calvaire: " C'est difficile de circuler à Conakry. Aujourd'hui, j'ai dépensé 80 mille francs guinéens de la Cimenterie à Madina comme transport avec les conducteurs de taxi moto. Arrivée à Madina aussi les magasins de vente de vêtements sont fermés. Je suis obligé de payer avec les détaillants mon boubou et le bonnet. Je demande à tous les guinéens de privilégier la paix parce qu'on ne peut rien faire sans cela", a interpellé cet homme âgé.

Une autre commerçante à Madina se plaint des pertes quelle a enregistrées pendant ces deux journées mouvementées. "Nous payons la location des magasins, le transport, si on n’a pas de clients c'est une perte. Le gouvernement et le FNDC doivent accepter d'aller au dialogue pour éviter des conflits dans le pays", a alerté Fatoumata Tounkara.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114