Guinée: le bilan de l'acte 2 de la "résistance" face à Alpha Condé...

CONAKRY- Le gouvernement guinéen a fourni ce soir un bilan de la deuxième journée de manifestation appelée par le FNDC. Merci de trouver ci-dessous une note du ministère de la sécurité parvenue à notre rédaction.

L’appel à la manifestation du FNDC a été suivi ce Mardi 14 Janvier 2020 à Dalaba, Pita, Labé Lélouma et Tougué.

A Dalaba, les manifestants ont érigé des barricades avant de tenter d’attaquer le bloc administratif et le siège de la préfecture.

Dans la commune urbaine de Pita, les locaux de la Gendarmerie territoriale et le commissariat central de Police ont été lapidés, saccagés et incendiés par les manifestants.

A Timbi-Madina, tous les agents de l’Administration ont été chassés de la commune rurale par des manifestants.

Dans la commune urbaine de Lelouma, les manifestants ont tenté d’attaquer le siège de la préfecture, en vain grâce à la résistance opposée par les forces de l’ordre.

Bilan : un policier blessé par balle, le commandant de la Gendarmerie Territoriale et le commissaire central de Police de Lelouma blessés par jets de pierres.

Dans la commune urbaine de Labé, les manifestants ont lancé des offensives pour attaquer les sièges de la préfecture, du cantonnement de la CMIS (Compagnie Mobile d’Intervention et de Sécurité), de la CEPI et du RPG Arc-en-ciel. Le Poste de la Police de Daka et plusieurs débits de Boissons ont été saccagés et incendiés.

NB : contrairement aux images et à la propagande sur la toile faisant état de la mort d’un enfant atteint à la tête par balle, il s’agit plutôt d’un jeune du nom de Aboubacar FOFANA qui ramassait de la ferraille et qui a été victime de l’explosion d’un objet sur lequel il a mis feu. Il a été conduit à la clinique Mama Esther de Sonfonia pour des soins.

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile