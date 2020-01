Manifestations du FNDC en Guinée : le Gouvernement dresse un bilan…

Conakry-La manifestation du FNDC du Lundi 13 Janvier 2020, a été émaillée par l’érection des barricades de toutes natures y compris des troncs d’arbres, du déversement de l’huile de vidange sur les chaussées, qui pourraient entrainer de graves accidents de circulation routière, des jets de pierres sur les biens publics et privés, ainsi que sur les forces de l’ordre ayant entrainé des blessés et des dégâts matériels.

Dans la zone spéciale de Conakry, sur les 131 quartiers, des troubles ont été enregistrés dans 12 quartiers, notamment à Kènien et Hafia dans la commune de Dixinn, Touguiwondy port et Bonfi dans la commune de Matam, Gbessia Port I et II, Dabompa, dans la commune de Matoto, Dar-es-salam, Bomboli, Bambéto, Simbaya, Nongo, Kaporo rails dans la commune de Ratoma, Coronthie dans la commune de Kaloum.

A l’intérieur du Pays : sur les 33 préfectures, l’appel à la manifestation par le FNDC a été observé à Boffa, Boké, Mamou, Dalaba, Pita, Labé et Lelouma.

A Boffa, la route nationale Dubréka-Boffa-Boké, barricadée à hauteur de Boffa a été libérée par les forces de l’ordre sans incident et la circulation a repris son cours normal.

A Pita, les locaux du commissariat central de Police et de la brigade de la Gendarmerie Territoriale ont fait l’objet de jets de pierres par des manifestants ayant entrainé des dégâts matériels importants.

A Labé, après plusieurs tentatives d’attaque des sièges du Gouvernorat et de la Préfecture, les manifestants se sont attaqués au Tribunal de Première Instance de Labé qui a été finalement incendié avec deux véhicules consignés. Ils se sont également attaqués au siège du RPG Arc-en-ciel au quartier Konkola de la commune urbaine.

A Conakry aux environs de 17h, un dépôt de corps a été enregistré à la morgue de l’Hôpital Ignace Deen par la Croix rouge.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et annonce l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances de la mort de Thierno Mamadou SOW.

Toujours dans la zone Spéciale de Conakry, 10 personnes ont été interpellées.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile appelle les citoyens au calme et à la retenue et rassure que toutes les dispositions sont prises pour mener à bien sa mission de protection des personnes et des biens.

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile