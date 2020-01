Guinée : Sidy Souleymane Ndiaye déclenche de nouvelles poursuites…

CONAKRY-Le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn a annoncé ce dimanche 12 janvier avoir déclenché des poursuites suite à des propos tenus par des individus contre les représentants d’institutions légalement établies.

Dans sa déclaration tenue ce soir, Sidy Souleymane Ndiaye a précisé que les procédures judiciaires concernant les homicides survenus lors des manifestations organisées par le FNDC ont été clôturées. Le procureur informe que le magistrat instructeur a reçu la communication de 20 rapports d’autopsies dressés par le service de médecine légale de l’hôpital national Ignace Deen. Le rapport de l’expertise balistique est attendu dans les jours prochains. Voici un extrait de la déclaration du chef du parquet de Dixinn….

« Je fais observer que la tranquillité publique est indispensable pour tout exercice de liberté. Je constate cependant que depuis quelques jours, des individus tiennent à maints endroits et par divers moyens de communication des propos contre les représentants d’institutions légalement établies et lancent des appels à la violence contre les personnes et leurs biens.

Ces comportements sont des menaces de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l’ordre public. Je décide à cet égard en ma qualité de magistrat du parquet, s’appuyant sur des informations, renseignements et autres dénonciations, de saisir le doyen des juges d’instruction de tous ces agissements qui sont prévus et punis par les articles 282 et suivants et 560 et suivants du code pénal.

Je veux à ce sujet faire savoir à l’opinion publique, que les menaces proférées ont été l’objet de réitérations et de matérialisation par des écrits entre autres. La poursuite déclenchée par mon parquet dès lors, revêt une suffisante légalité qui va permettre de mener utilement la procédure ouverte au cabinet d’instruction », a déclaré le procureur.

A noter que cette annonce intervient à la veille d’une manifestation à haut risque du front national pour la défense de la Constitution.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112