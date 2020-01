Avis de concours pour l’entrée dans la filière de formation d’élèves cadres moyens de la statistique

L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Guinée, du Ministère de la fonction publique, de la reforme de l’Etat et de la modernisation de l’administration (MFPREMA) et l’institut national de la statistique (INS) du Ministère du Plan et du développement économique en collaboration avec l’Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée d’Abidjan (ENSEA), lancent un appel à candidature pour le concours d’entrée dans la filière de formation de cadres moyens de la statistique.

