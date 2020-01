Avis d’appel d’offres relatif au recrutement d’un Cabinet pour le renforcement de la politique des ressources humaines de l’ARPT

APPEL D’OFFRES N°001/ARPT/2020

L’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications en abrégé « ARPT » lance un appel d'offre pour le recrutement d'un cabinet pour le renforcement de la politique des ressources humaines.

Convaincue que pour parvenir à mettre en place une stratégie RH pertinente et une politique de rémunération efficace, elle doit mettre en œuvre et travailler régulièrement sur une véritable politique de Gestion des Emplois, des Compétences et des Rémunérations (ou GECR).

La date limite de dépôt des offres est fixée au Jeudi 13 février 2020 à 16h30.

Les offres doivent être déposées au secrétariat central de l'ARPT à l'adresse suivante:

Centre Directionnel de Koloma

Immeuble ARPT 9e étage

Commune de Ratoma

BP: 1500 – Conakry

Le Dossier d’appel d’offres sera publié sur le site internet de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) : www.arpt.gov.gn