Hommage à Binta Diallo, tuée ce jeudi lors de la grève du SLECG

Binta Diallo, tu n'es plus que cendre et poudre, tu avais le front haut et dégagé et tes yeux barraient ton visage à sa moitié.

Ils pétillaient d'intelligence et laissaient entrevoir ta beauté intérieure, celle qui aime et ne sait pas tuer.

Et la vie te promettait de la croquer à belles dents.

Qu'as-tu fait de mal pour que ton âme soit tranchée si jeune, toi qui ne demandais qu'à aller à l'école amie de ton avenir, et non en grève que tu n'as point déclenchée?

Est-ce parce que ton faciès, comme celui de tant d'autres jeunes innocents avant toi, est devenu un cas pendable, le crime absolu, la peste noire en Guinée face à une faction qui aime le pouvoir plus que Pharaon?

Tu étais juste sortie acheter de l'eau, et un index scélérat, t'ayant dans sa ligne de mire satanique, a appuyé sur la gachette.

Comme ces vers lumineux de la célèbre chanson "Inch'Allah" d'Adamo s'appliquent parfaitement au sort qu'on t'a fait par des instructions savamment dirigées contre tes congénères et dont tu as été la victime par un hasard calculé!:

"Ne vois-tu pas, humble chapelle,

Toi qui murmure "paix sur la terre",

Que les oiseaux cachent de leurs ailes

Ces lettres de feu "danger! frontière!"?

Le chemin mène à la fontaine,

Tu voudrais bien remplir ton seau,

Arrête-toi Marie-Madeleine,

Pour eux ton corps ne vaut pas l'eau!"

Que ton assassinat, petite Binta, ne soit pas vain.

Par la main du Seigneur,

"Tu les briseras avec une verge de fer,

Tu les briseras comme le vase d'un potier."

(Paroles d'Allah à Annabi Daouda. Inch'Allah).

Repose en paix, que le Très-Haut, de Son Trône majestueux et resplendissant, t'accueille dans le sein d'Annabi Ibrahim et dans l'Assemblée des Justes!

Amina!

El Béchir