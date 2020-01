Conakry: Une plainte contre le proviseur qui a "déshabillé" un enseignant devant ses élèves

CONAKRY-Une plainte a été déposée contre le proviseur du lycée Bonfi, accusé d’avoir déshabillé un enseignant devant ses élèves. M. Alassane Bérété est accusé de menaces et violences, appris Africaguinee.com.

« Neuf enseignants et deux élèves ont été enlevés sur instigation du proviseur du lycée de Bonfi Alassane Bérété contre lequel nous avons déposé une plainte pour menaces et violences. Pour éviter le deux poids deux mesures, nous souhaitons que cette plainte soit examinée contre lui », a confié à notre rédaction maitre Salifou Béavogui.

Comment en est-on arrivé là ?

« Le proviseur a fait déshabiller publiquement un Professeur devant ses élèves au motif que ce dernier pris part à la grève. Informé, le Slecg a dépêché une délégation pour s’informer de la situation. Une fois cette délégation sur place, au cours de l’entretien, il sort discrètement pour appeler le commissariat central qui est venu encercler l’établissement. Ensuite on arrête les syndicalistes qui sont aujourd’hui éparpillés dans les commissariats. Ils ont été entendus et poursuivis pour attroupement, menaces, violences. Tout porte à croire qu’ils seront déférés demain au TPI de Mafanco. Je m’insurge contre cette arrestation arbitraire et intimidatrice. Puisque toutes les infractions retenues contre eux sont inventées pour casser la revendication syndicale », dénonce l’avocat.

Le syndicat de l’éducation qui réclame une hausse de salaire a déclenché une grève jeudi dernier sur toute l’étendue du territoire national. Après deux morts, le gouvernement invite le Slecg à l’ouverture des négociations ce lundi 13 janvier. Mais Aboubacar Soumah prévient que la grève se poursuivra même pendant le dialogue.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112