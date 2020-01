Collecte des données économiques et sociales: L’ANIES forme les agents enquêteurs

CONAKRY- L’Agence Nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES) a organisé ce samedi 11 janvier 20, une session de formation à l’endroit des agents enquêteurs de l’Institut National des Statistiques (INS) pour la conduite de la collecte des données économiques et sociales des potentiels bénéficiaires du programme de l’ANIES.

La cérémonie d’ouverture de cette formation s’est tenue à l’INRAP (institut national de recherche et d’action pédagogique) sis à Donka. Elle a connu la présence du Conseiller Spécial du Premier Ministre en Charge de l’Economie, des Finances et du Budget, Coordinateur général de l’ANIES, du Directeur général de l’INS, et de la Directrice Générale Adjoint de l’ANAFIC (agence nationale de financement des collectivités).

En tout, ce sont 270 participants qui ont suivi cette session de formation. Ces personnes outillées seront déployées dans les préfectures de Kérouané, Kouroussa, Dabola et Beyla, dès la semaine prochaine.

A cet effet, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement à travers une caravane de l’inclusion procèdera au lancement des activités d’identification dans les préfectures de Kérouané, Kouroussa, Dabola, Forécariah, Kindia.

Dans son intervention de circonstance, le Conseiller Spécial du Premier Ministre en Charge de l’Economie, des Finances et du Budget en même temps Coordinateur général de l’ANIES s’est accentué sur l’importance des données qui seront collectées par les enquêteurs.

« Ce qui intéresse les guinéens, c’est le partage de la prospérité. Même si on a 20% de croissance, si les guinéens sont pauvres, ça n’a aucun sens. C’est ce que le gouvernement essaie de corriger avec l’ANIES. Il est fondamental que vous acceptiez de faire votre travail avec honnêteté et rigueur. On a recruté le leader mondial de la biométrie IDEMIA. Il sera là le mois prochain. Le peu de gens qu’on va aider, il faut qu’on s’assure vraiment qu’ils sont pauvres. C’est pour ça que si l’enquête de l’INS échoue, toute la chaine échoue. Nous comptons sur vous, sur votre rigueur, votre honnêteté et votre patriotisme », a lancé M. Ansoumane Camara

A rappeler que l’ANIES a doté des tablettes aux agents de l’INS pour pouvoir enregistrer les informations des personnes enquêtées.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112