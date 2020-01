Un citoyen s’adresse au Président Alpha Condé : « Évitez une guerre civile à notre pays »

Monsieur le président,

La République de Guinée traverse un moment très difficile et incertain pour sa stabilité, sa quiétude sociale et pour son développement. Votre arrivée au pouvoir avait suscité beaucoup d’espoir, surtout dans les domaines de la justice, de l’équité, de la liberté et du respect des lois. Vous aviez fait des promesses connues de tous, mais peu réalisées. Nous pensions avoir eu un Homme d’État, mais hélas, Dieu nous a sanctionné en nous envoyant un homme politique sans vision, sans amour, sans pitié, insensible, sans foi ni loi. Vous êtes juste animé par un esprit de haine, de vengeance, de division, d’enrichissement illicite, de corruption, de médiocrité, de violence et de volonté de s’éterniser au pouvoir.

Monsieur le Président,

Le Peuple de Guinée vous a confié les destinées de plus de douze millions d’âmes qui aspirent au bien être, au vivre ensemble et à la paix sociale ; malgré leurs divergences avec pour devise : Travail - Justice - Solidarité que vous avez finalement transformé à votre guise politique pour vos fins égoïstes en : Traumatisme et misère – Injustice et Impunité – Stress et Division Ethnique.

Monsieur le président,

Encore une fois, respectez et faites respecter les lois de la République de Guinée, dont la constitution en vigueur sur laquelle vous avez juré deux fois de la respecter et faire respecter.

Monsieur le président, ne nous léguez pas un héritage d’enfer, le peuple de Guinée mérite mieux.

Que ressentez vous de voir assassiner les enfants d’autrui pour lesquels vous avez un contrat social et la lourde responsabilité de protéger, d’éduquer, d’enseigner, de soigner et de faciliter l’emploi ?

Monsieur le président,

Etes-vous une seule fois imaginé d’être á la place des familles des victimes ? Exemple, que quelqu’un tire à bout portant sur votre fils Mohamed CONDÉ, et qu’il soit mort par balle, une balle qui a été achetée par le pauvre contribuable pour sa protection. Comment allez vous vous sentir monsieur le Président ?

Souhaiteriez vous vivre l’expérience avec votre fils, un membre du gouvernement ou un de vos proches ? Je crois que non. Alors, Monsieur le président, réfléchissez très bien à mes mots.

Prenez le en bien Monsieur Alpha CONDÉ. C’est parce que je rêve de voir un ancien président vivant en quiétude avec ses enfants et ses petits enfants, que j’ai eu l’audace de m’exprimer avec tous les risques d’être mal compris.

Le peuple a décidé de prendre son DESTIN EN MAIN le 13 Janvier 2020 si vous maintenez votre position sur la nouvelle constitution et le 3e Mandat.

Merci de renoncer à votre projet anticonstitutionnel et illogique d’une nouvelle constitution derrière lequel se cache votre avidité pour un 3e mandat.

Monsieur le Président, préservons tous la paix et la quiétude sociale pour un avenir radieux à léguer aux générations futures.

Vive la République de Guinée

Vive les Guinéens

LA PATRIE D’ABORD

Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons

Mamadou Bailo BARRY ‘’Bailo Destin En Main’’

Directeur Exécutif de Destin En Main