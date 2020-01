Cellou Dalein : « Alpha Condé a une haine particulière contre les peulhs… »

CONAKRY- Ce sont de nouvelles accusations que Cellou Dalein Diiallo vient de porter contre le Président Alpha Condé. Au lendemain des violences survenues à Kankan, notamment au siège de son parti, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a accusé le Chef de l’exécutif guinéen d’être contre l’ethnie peulh.

« Alpha Condé a une haine particulière contre les peulhs. Je ne parle pas de ça habituellement, mais il faut en parler parce qu’il (Alpha Condé, ndlr) veut amener tout le monde à faire comme lui. Heureusement, les Guinéens ne le suivent pas », a accusé Cellou Dalein Diallo qui rappelle que les peulhs n’ont aucun problème avec les malinkés.

« On a tendance à faire croire que les malinkés sont contre les peulhs, ce n’est pas vrai. Les malinkés et les peulhs s’entendent correctement. Et c’est pourquoi, il y a une importante communauté peulh en Haute Guinée (…). C’est Alpha Condé le problème de l’unité nationale », a accusé le Chef de file de l’opposition guinéenne.

Africaguinee.com