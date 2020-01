Appel à candidature : GAC recrute un (e) Coordonnateur (trice) Senior de la Logistique

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société guinéenne d’exploitation minière de bauxite et une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde.

EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Cor-poration of Dubaï. EGA exploite des alumineries à Dubaï et à Abou Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d'aluminium en2017. Grâce à la production d’EGA, les Émirats arabes unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.

GAC Recrute : UN(E) COORDONNATEUR(TRICE) SENIOR DE LA LOGISTIQUE

Site d’affectation :

Date de publication : 10 janvier 2020

Objectif :

Être le principal lien entre l’équipe de logistique de GAC et tous les coordonnateurs logistiques des fournisseurs de GAC, ainsi que les planificateurs de l’approvisionnement, des comptes et du MTE de GAC.

S’assurer de fournir la date de livraison exacte et de recueillir tous les documents

nécessaires pour le dédouanement et/ou la livraison des pièces et des marchandises.

Jouer un rôle clé dans la préparation et le suivi de la Liste maîtresse d’importation afin de vous assurer que l’entreprise bénéficie pleinement de l’exemption fiscale.

.

Tâches principales :

Suivre les bons de commande et fournir une date de livraison exacte

Examiner l’exactitude et l’exhaustivité de tous les documents préalables à l’envoi

Répondre de manière rapide, professionnelle et complète aux directives, aux demandes de projets et aux clients concernant l'information financière, la conformité des contrats, la sous-traitance, l'approvisionnement, la budgétisation, les propositions de coûts, l'audit du projet, la comptabilité des projets, les assurances, les propriétés et autres questions

administratives

Recueillir et contrôler les documents EH & S pour tout problème potentiel

Préparer les documents nécessaires pour finaliser les contrats tout en respectant la politique de l'entreprise en la matière et à tout temps

Examiner, rédiger, modifier et négocier les conditions contractuelles des accords avec des clients externes tout en maintenant et en respectant les politiques internes ainsi que le suivi des questions administratives pertinentes.

Surveiller les dates d'échéance des contrats à venir, par le biais du dossier de gestion de contrat, pour coordonner les renouvellements de contrats et / ou les résiliations en temps opportun.

Surveiller les activités d’expédition de pièces et de produits pour la logistique d’arrivée

Transmet les documents de dédouanement à la personne en charge des formalités

douanières dans l’équipe Logistique pour le traitement de dédouanement

Contrôler les documents préavis pour les problèmes et la transmission en temps opportun pour le dédouanement et prendre des mesures proactives sur les demandes bloquées

Faciliter les corrections des documents d’expédition avec les fournisseurs et/ou l’agent de compensation, au besoin

Veiller à remplir en temps opportun chaque formulaire détaillé de déclaration d’expédition d’articles critiques et le présenter aux parties intéressées en temps opportun

Élaborer et faire le suivi d’un rapport de suivi quotidien

Surveiller les rapports de suivi quotidien des envois et résoudre de façon proactive les

problèmes de paiement et les autres problèmes indiqués, et communiquer les problèmes et les calendriers

Veiller activement à ce que toutes les cargaisons soient acheminées de façon sécuritaire, en temps opportun et sans heurts vers les ports ou les aéroports

Surveiller et rendre compte de l’état actuel des listes d’importation principales

Transmettre et classer correctement les listes d’importation principales

Élaborer et superviser la mise en œuvre des politiques fonctionnelles, systèmes, processus, procédures et contrôles couvrant tous les domaines de la fonction de contrôle financier afin que toutes les exigences procédurales et législatives pertinentes soient respectées tout en fournissant un service de qualité et rentable de manière uniforme

Veiller à la conformité à toutes les politiques, procédures et contrôles pertinents de gestion de la sécurité, de la qualité et de l’environnement dans l’ensemble de la section afin de

garantir la conformité aux lois sur la sécurité des employés et une attitude responsable en matière d’environnement.

Superviser directement le nombre d’employés et de fonctions, la taille totale des rapports du ministère par l’entremise de ce poste



Qualifications/ Compétences :

Être titulaire d’une licence en Achats, Logistique

Avoir au moins 2 à 3 ans d’expérience dans les domaines Achats et Logistique dans le secteur minier.

Très bonne maitrise des outils informatiques (MS Office)

Avoir des compétences solides en matière de communication et d'écriture, avec un comportement professionnel indispensables.

Bonne connaissance (écrite et orale) de la langue française et anglaise

Gestion du stress et des priorités

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Déposer votre dossier de candidature sous plis fermé, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN(E) COORDONNATEUR(TRICE) SENIOR DE LA LOGISTIQUE , par E-mail à l’adresse suivante :gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (20/01/2020 à 14h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.