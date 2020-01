Crash du Boeing : «L'avion a été abattu par un missile iranien», affirme le Canada

Le Premier ministre Justin Trudeau a affirmé disposer d’informations «de sources multiples». Le tir du missile ne serait «peut-être pas intentionnel», a-t-il précisé. Les doutes du renseignement américain étaient fondés.

L'Iran a-t-il abattu par erreur le Boeing 737 ukrainien qui survolait son sol mercredi? L'hypothèse prenait de l'ampleur ce jeudi soir. Et pour le Premier ministre canadien Justin Trudeau, il n'y a plus vraiment de doute : «Nous avons des informations de sources multiples, notamment de nos alliés et de nos propres services » qui « indiquent que l'avion a été abattu par un missile sol-air iranien. Ce n'était peut-être pas intentionnel », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision.

Ce pays d'Amérique du Nord a été particulièrement touché par ce crash : 63 Canadiens figurent parmi les 176 victimes. Les derniers développements « renforcent la nécessité d'une enquête approfondie dans cette affaire », a ajouté Justin Trudeau. « Comme je l'ai dit mercredi, les Canadiens ont des questions et ils méritent des réponses », a-t-il insisté.

Deux responsables américains, l'un au Pentagone, l'autre dans le renseignement, en sont eux aussi convaincus, comme ils l'expliquaient un peu plus tôt dans la journée au magazine américain Newsweek. Cette hypothèse du missile fait écho aux « doutes » que Donald Trump avait émis jeudi de la Maison-Blanche. « J'ai le sentiment que quelque chose de terrible s'est passé. Quelqu'un a pu faire une erreur. Je ne sais pas », avait-il avancé.

Ce crash, qui a eu lieu juste après le décollage à Téhéran et a coûté la vie de 176 personnes (dont des Iraniens et des Ukrainiens), suscite des interrogations, alors que les relations sont particulièrement tendues entre l'Iran et les Etats-Unis. Le Boeing 737 avait fait demi-tour après un « problème ». Mais l'avion était neuf et avait passé son dernier contrôle technique deux jours avant.

Selon la thèse avancée par le Canada, l'avion aurait été touché lors de tirs de missiles sol-air Tor-M1 de construction russe. Les officiels américains et une source des renseignements irakiens sont sur la même longueur d'ondes. Tous estiment que la cause serait accidentelle même si les lanceurs de missiles avaient probablement été activés après la frappe américaine qui avait coûté la vie au général iranien Soleimani.

Des photos des débris de l'appareil font apparaître ce qui ressemble à des trous ou à des impacts, pouvant accréditer l'hypothèse de tirs. « Il y a des trous partout ! Partout ! », s'était étonné un internaute sur Twitter.

Selon Newsweek, des images ont commencé à circuler mercredi de ce qui semblait être des fragments d'un missile Tor M-1 qui aurait été trouvé dans une banlieue au sud-ouest de Téhéran.

Jeudi soir, le New York Times a diffusé une vidéo qui semble montrer un missile iranien frappant un avion au-dessus de Parand, près de l'aéroport de Téhéran. L'avion aurait continué à voler pendant plusieurs minutes, faisant demi-tour vers l'aéroport, avant de s'écraser, selon d'autres vidéos.

Selon un rapport d'enquête préliminaire de l'aviation civile iranienne, des témoins oculaires ont rapporté qu'un incendie avait été observé dans l'avion.

Boeing invité par l'Iran à «participer» à l'enquête

Dans un premier temps, les autorités iraniennes avaient affirmé jeudi que les « rumeurs » selon lesquelles l'avion aurait été abattu par un missile n'avaient « aucun sens ».

Mais, après les affirmations canadiennes, la commission d'enquête iranienne a demandé à Ottawa de «partager» ses informations. Le ministère des Affaires étrangères iranien a invité Boeing à « participer » à l'enquête.

Des experts à Téhéran

Une cinquantaine d'experts ukrainiens sont arrivés jeudi à Téhéran jeudi pour participer à l'enquête et notamment au décryptage des boîtes noires du Boeing. « À un moment ou à un autre, ils remettront les boîtes noires, idéalement à Boeing, mais s'ils les donnent à la France ou un autre pays, cela irait aussi », a affirmé Donald Trump.

Rien n'oblige formellement l'Iran à faire analyser ce matériel aux Etats-Unis, mais tout pays n'en ayant pas les moyens techniques peut confier la tâche à un des rares en capacité de le faire (Etats-Unis, Allemagne et France, notamment).

Outre celle du tir d'un missile antiaérien Kiev examine différentes hypothèses comme l'explosion d'une bombe placée à bord, ou encore une collision avec un drone. Le ministre adjoint des Affaires étrangères de l'Ukraine, Sergiy Kyslytsya, a demandé jeudi devant le Conseil de sécurité de l'ONU un « soutien inconditionnel » pour ses experts dans cette délicate enquête.

Johnson se joint au président ukrainien

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont demandé jeudi une enquête « complète » et « transparente » sur le crash de ce Boeing d'Ukraine International Airlines à Téhéran, qui a fait 176 morts, dont trois Britanniques. Après la déclaration de Trudeau, Johnson a fait part d'un «un ensemble d'informations», allant dans le même sens. Le dirigeant ukrainien, qui a décrété jeudi une journée de deuil national, a proposé d'inclure le Royaume-Uni dans l'enquête.

Suite à l'intervention de Justin Trudeau, un vol Lufthansa entre Francfort (Allemagne) et Téhéran a fait demi-tour après une heure de vol jeudi. La compagnie allemande a émis une nouvelle «évaluation de la situation en matière de sécurité dans l'espace aérien autour de l'aéroport de Téhéran.

