Appel à candidatures : GAC recrute un (e) Technicien (ne) IT, Services Support PCs

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, produit 12 millions de tonnes de bauxite par année, et son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040.

GAC Recrute : UN(E) TECHNICIEN (NE) IT, SERVICES SUPPORT PCs

Site d’affectation : Sur site

Date de publication : 10 Janvier 2020

Objectif :

Fournir des solutions logicielles techniques, matérielles et réseaux aux utilisateurs d'ordinateurs en effectuant des diagnostics aux questions / problèmes et en guidant les utilisateurs par des solutions étape par étape.

Tâches principales :

· Fournir un deuxième niveau de dépannage pour le matériel et les logiciels et superviser les travaux des membres de l'équipe IT.

· Coordonner avec l’I.T. Helpdesk et l’équipe de sécurité IT afin de fournir un support aux utilisateurs.

· Installer et effectuer des réparations des matériels, des logiciels et des équipements périphériques afin d'assurer un temps d'arrêt réduit pour les utilisateurs.

· Se référer à des manuels techniques, conférer avec les utilisateurs et effectuer des diagnostics informatiques pour enquêter et résoudre des problèmes et fournir une assistance technique et un soutien adéquat.

· Effectuer la revue des informations du Centre d'assistance et tenir des registres des transactions quotidiennes de communication des données, des problèmes et des mesures correctives prises, ainsi que des activités d'installation à des fins de révision, de planification et de prévision.

· Assurer la conformité à toutes les politiques, procédures et contrôles pertinents en matière de sécurité, de qualité et d'environnement dans la section afin de garantir la sécurité des employés, la conformité législative et une attitude environnementale responsable.

· Effectuer d’autres tâches à la demande de la hiérarchie.

Qualifications/ Compétences :

· Être titulaire d’un diplôme universitaire en Informatique ou en Génie Informatique ou l’équivalent,

· Avoir deux (2) ans d’expérience dans la fourniture de support à l’utilisateur final pour PC et logiciel d'application.

· Avoir 2 ans d'expérience dans le domaine informatique et dans la gestion du dépannage matériel et logiciel. Avoir de bonne connaissance des réparations matérielles telles qu’ordinateur portable, système d'exploitation Windows.

· Avoir une connaissance d'Active Directory, Rupture de tablette et ordinateur portable.

· Être familiarisé avec les plates-formes, y compris HP, Windows XP et 7, MS Office.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Déposer votre dossier de candidature sous plis fermé, adressée aux Ressources Humaines GAC, portant la mention de : UN(E) TECHNICIEN (NE) IT, SERVICES SUPPORT PCs , par E-mail à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste dans l’objet du message).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (20/01/2020 à 14h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.