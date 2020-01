Appel à candidature : GAC recrute un (e) technicien (ne) Senior IT, Serveurs et Administration des données

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une société minière œuvrant dans les domaines de l’extraction et de l’exportation de bauxite métallurgique. Filiale à part entière d’Emirates Global Aluminium (EGA) établie aux Émirats arabes unis, la société exploite une concession minière située au nord-ouest de la République de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Une fois extrait, le minerai est transporté par chemin de fer vers les installations portuaires de la compagnie situées à Kamsar, sur la côte Atlantique du pays, pour ensuite être expédié sur les marchés mondiaux par voie maritime. GAC compte 1 000 employés, produit 12 millions de tonnes de bauxite par année, et son plan minier actuel prévoit une exploitation jusqu’en 2040.

GAC Recrute : (1) TECHNICIEN (NE) SENIOR IT,

SERVEURS ET ADMINISTRATION DES DONNEES

Site d’affectation : Sur site

Date de publication : 10 Janvier 2020

Objectif :

Définir, développer et gérer l’administration de la fourniture des serveurs et des services des systèmes informatiques pour GAC, conformément aux politiques, procédures, et accords de niveau de service établis, afin d’assurer une disponibilité et une gestion optimales de la capacité de tous les systèmes des données pouvant garantir la continuité des opérations.

Tâches principales :

· Élaborer et superviser la mise en œuvre fonctionnel des politiques, du système, des processus, des procédures et contrôles couvrant tous les domaines des serveurs, des systèmes informatiques et des centres de données, de manière à satisfaire toutes les exigences législatives pertinentes tout en offrant un service de qualité et économique de manière cohérente.

· Superviser les opérations quotidiennes des Systèmes des serveurs, faire l’administration de la base des données, des systèmes informatiques, Centres des données et Protection des données pour s'assurer que les processus de travail sont mis en œuvre conformément à leur conception et qu'ils sont conformes aux politiques établies.

· Concevoir la normalisation des réseaux et des centres des données et les spécifications des équipements tout en effectuant l'administration quotidienne des opérations des serveurs GAC et des systèmes informatiques conformément aux normes internationales et aux politiques et procédures établies.

· S'assurer que tous les systèmes de production ICT et GAC sont bien entretenus et hautement disponibles pour soutenir toutes les opérations.

· Gérer la disponibilité des services ICT, y compris le processus de sauvegarde et de restauration des données, et les tests de reprise sur sinistre conformément au plan de continuité des activités.

· Élaborer des plans d'urgence pour les utilisateurs en cas de problème ou de panne de matériel, de système ou de base des données et diriger des programmes pour informer la direction et les utilisateurs des capacités.

· Assurer une coordination et une communication efficaces avec toutes les entités internes et externes (telles que les unités commerciales EGA, les fournisseurs de services, etc.)

· Respecter les normes d'éthique professionnelle les plus strictes, afin de garantir que les services requis par l'organisation sont fournis de la manière la plus efficace.

· Superviser les activités et le travail des subordonnés en fournissant un retour d'information formel et informel afin de garantir la conformité à toutes les politiques, procédures et contrôles de gestion de la sécurité, de la qualité et de l'environnement pertinents dans toute la section afin de garantir la sécurité des employés, le respect de la législation et une attitude environnementale responsable.

Qualifications/ Compétences

· Être titulaire d’un diplôme universitaire en Informatique ou en Génie Informatique ou l’équivalent.

· Avoir une qualification professionnelle en gestion de projet est préférable.

· Avoir 5 à 8 ans d’expérience en informatique dans les domaines de la gestion de serveurs, du traitement des données et de l’exploitation des systèmes, de préférence dans une grande entreprise comptant au moins trois ans dans des postes à responsabilités croissantes.

· Avoir l’expérience dans la gestion des relations avec les fournisseurs et les entrepreneurs Informatiques.

· Avoir une connaissance du secteur de la fabrication de l’aluminium et des produits et les stratégies commerciales d’EGA.

· Avoir la capacité à utiliser des outils, des composants et des accessoires périphériques.

· Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.

Pour postuler :

Dossier de candidature : Curriculum Vitae (CV), lettre de motivation,

Déposer votre dossier de candidature sous plis fermé, adressé aux Ressources humaines GAC, portant la mention de : UN (1) IT SENIOR TECHNICIEN (NE) ADMINISTRATEUR DES SERVEURS ET DES DONNEES, par courriel à l’adresse suivante : gacrecruitment@ega.ae (en indiquant obligatoirement le titre du poste dans l’objet du message).

Date limite de dépôt : 10 jours à compter de la date de publication (20/01/2020 à 14h)

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Important : seuls les candidats présélectionnés seront contactés.