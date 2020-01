Tony Elumelu reçu en audience par le Président Alpha Condé

Le mercredi 8 Janvier, Mr Tony Elumelu, PDG du groupe UBA et de la Fondation qui porte le même nom a rendu une visite de courtoisie à son Excellence le Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée.

Accompagné du Gouverneur de Kaduna State (Nigéria), il a tenu a réitéré son intérêt et son soutien concernant les projets qui mèneront à une autonomisation des jeunes africains à travers l’entreprenariat.

Il s’est également dit disposé à renforcer ses investissements dans le pays dans le but de former une coalition de pays africains auto-suffisants, stables et prospères.

A son arrivée, il était attendu par une délégation d’officiels du gouvernement mais également par les jeunes récipiendaires du financement de la Fondation Tony Elumelu, toutes années confondues.

Son Excellence le Professeur Alpha Condé, a accueilli le milliardaire nigérian, philanthrope et fondateur de la Fondation Tony Elumelu, Tony O. Elumelu en déclarant que l'entrepreneuriat favorisera le développement durable en Guinée mais aussi dans toute l’Afrique.

Le président Condé a plébiscité l'engagement long de plusieurs années de Mr Elumelu dans le secteur privé et chez les entrepreneurs à travers le continent. Il a réitéré son soutien au secteur privé africain en tant que solution pour parvenir à un développement durable sur le continent et a encouragé Mr Elumelu à investir dans le secteur minier guinéen.

Mr Elumelu en a profité pour rappeler que les candidatures au compte de l’année 2020 pour obtenir un financement de sa fondation étaient ouvertes depuis le 1 janvier et que toutes les personnes ayant un projet porteur ne doivent pas hésiter à tenter leur chance.

A propos de United Bank For Africa

United Bank for Africa est l’une des principales banques africaines avec des opérations dans 20 pays africains et une présence dans les centres financiers mondiaux : New York, Londres et Paris. La vision du Groupe UBA est celle d’être l’institution incontestée de services financiers en Afrique, un modèle pour les entreprises africaines en créant une valeur supérieure pour toutes ses parties prenantes, en respectant les normes professionnelles et éthiques les plus élevées et en construisant une institution pérenne.